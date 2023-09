Magnetic Andráshida TE–Lenti TE 0–4 (0–1)

Andráshida, 70 néző. Jv.: Farsang B.

Andráshida TE: Tóth B. – Farkas F. (Bognár), Berkovics, Darabos (Kalamár), Tóth D., Szabó P., Rohonczy (Gortka D.), Luter (Keszei), Gortka G. (Szabó M.), Németh K., Igazi (Benczik). Edző: Szabó II Zsolt.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Sabján, Kovács E. (Pálinkás, Könye Balla), Sárkány, Kiss K., Fábián, Ritlop (Sasvári), Nagy M., Péter, Csiszár (Fentős). Edző: Szabó István.

A vendégek egygólos vezetése után az ATE mindent megtett az egyenlítésért, de a legnagyobb helyzeteket sem sikerült gólra váltani. Az ezáltal fellazuló hazai védelmet így a mérkőzés hajrájában többször sikeresen kontrázta meg a Lenti, így nagyarányú vendégsiker született.

Gólszerzők: Nagy M. (3, egyet 11-esből), Sárkány.

Jók: Szabó P., Tóth D., ill. az egész csapat.

Csesztreg–Hévíz 4–1 (1–1)

Csesztreg, 200 néző. Jv.: Siket L.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics (Szabó B.), Biharvári, Horváth R., Őri, Nagy N. (Németh G.), Kiss Bá., Magai (Kiss Ba.), Tóth B. (Fülöp), Németh D. (Szabó K.). Edző: Tamás Tamás.

Hévíz: Dénes (Lucz) – Filó (Huszár), Buza, Tóth I., Nyári, Szindekovics (Baki), Bontó, Kustán, Nagy D. (Sabján), Meidl, Karakai (Damina). Edző: Damina László.

Egyik csapat sem lépett fel támadólag a mérkőzés elején, de a hazaiak birtokolták többet a labdát, meddő csesztregi mezőnyfölény alakult ki. A 18. percben a félpályán labdát veszített a Csesztreg, ezt a megingást Bontó könyörtelenül kihasználta. Ezt követően a vendégek taktikusan lassították a játékot. Egy ártatlan szituációt követően Dénes kapus megsérült, többször meg kellett állítani a játékot és ápolni kellett a kitűnő hálóőrt. A 34. percben góllá érett a hazai fölény: Kiss Bálint kapott remek indítást Nagy Norberttől és higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Sajnos a 36. percben, többszöri ápolás után le kellett cserélni a hévízi kapust. Az első félidő végén egy kontrát követően Bontó hibázott nagy helyzetben. Szünetben rendezte sorait a Csesztreg és a második félidőben már csak a játékkal foglalkozó csapat jött ki az öltözőből. A 60. perctől egyre nagyobb fölénybe kerültek, és ez a 69. percben Németh találatával az eredményben is megmutatkozott. A 80. percben ismételten Németh volt eredményes egy szép egyéni megmozdulást követően. A vendégeknél Bontónak volt ismételten lehetősége, ezt Gergő hárította. Az ekkor már felszabadultan játszó hazaiak formás támadásokat vezettek. A 93. percben a Kiss testvérek gyönyörű akciója végén Kiss Bálint megszerezte második gólját, ezzel kialakult a 4–1-es végeredmény. Összességében nagy taktikai csatát hozott a találkozó, de a végére kidomborodott a hazai csapat rutinja.

Gólszerzők: Kiss Bá. (2), Németh D. (2), ill. Bontó.

Jók: Kiss Bá., Németh D., Biharvári, ill. Lucz, Meidl, Bontó.

Szepetnek–Szalai-Edelholz Zalalövő 2–1 (0–0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Baranyai R.

Szepetnek: Bocskai – Pál Mi., Szabó Be., Rákhely, Bános (Dömötör), Csavari (Üst), Déri, Pápai, Nagy T., Kolman (Bilák), Millei B. (Orsós R.). Edző: Németh István.

Zalalövő: Kovács D. – Csík Z., Gyenese, Csáki, Földvári, Járfás, Őr M., Agg, Molnár Á. (Mesics), Kellner (Tóth B.), Végh. Edző: Ostrom János.

Nem véletlenül fájlalták a meccset követően a lövőiek, hogy pont nélkül maradtak, hiszen az első félidő is arra szolgált bizonyságul, hogy jól tudták magukat tartani – igencsak foghíjas kerettel érkezve. A hazaiak mindenképpen szerették volna kiköszörülni az előző heti csorbát, a három pont megszerzése volt a legfontosabb. Ez végül sikerült is, mivel a második félidőben szereztek két gólt, ugyanakkor, mondhatni, a maguk helyzetét nehezítve estek találataik – mármint az időbeli eloszlását tekintve. Orsós Roland beköszönése után, a 65. perctől ugyanis kissé nehezen teltek számukra a percek. A Zalalövő sem adta ugyanis fel, bár éppen ez kínált alkalmat a veszélyes kontrákra. A vendégek ugyanakkor csak egyszer tudtak betalálni, így a Szepetnek fontos három pontot zsebelhetett be.

Gólszerzők: Nagy T. (11-esből), Orsós R., ill. Tóth B.

Jók: Nagy T., Orsós R., Bános, ill. Kovács D., Csáki.

U19: Szepetnek–Zalalövő 2–9.

Kiskanizsai Sáskák–Deák-Gizmó Murakeresztúr 5–3 (4–2)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Varga P.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Petánovics, Dolmányos, László (Belső), Kiss J., Rácz (Kovács D.), Turi (Heiszter), Ötvös, Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

Murakeresztúr: Molnár K. – Békefi, Czigány (Németh D.), Körösi, Szilveszter, Büki (Vadász), Márkovits, Bekő, Orbán, Gyuranecz, Szabó I. Edző: Visnovics László.

A több játékosát is nélkülözni kényszerülő hazaiak ellen a kezdés után nem sokkal jogos büntetővel jutottak előnyhöz a vendégek. Később is ők voltak kezdeményezőbbek, majd a félidő közepén öt perc alatt fordítottak a kiskanizsaiak. A változatos mérkőzésen a Murakeresztúr ezután szépíteni tudott, majd a hajrában újabb gyors találatokkal kétgólosra nőtt a hazai előny, úgy hogy a vendégek előtt is voltak gólszerzési lehetőségek. Szünet után is kiegyenlített volt a játék, a murakeresztúriaknál volt valamivel többet a labda, de egy gyors kontrával tovább nőtt a kiskanizsai előny. Ezt követően mindkét oldalon voltak további lehetőségek, majd a vendégeknek egy szép szabadrúgásgól jelentett némi gyógyírt. Küzdelmes, változatos, gólgazdag mérkőzésen a kapu előtt határozottabb hazaiak győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Turi (2), Kiss J., Rácz, Petánovics, ill. Szilveszter (11-esből), Gyuranecz, Szabó I.

Jók: Kiss J., Rákhely, Parragi, Turi, Kovács D., ill. Békefi, Szilveszter, Szabó I.

U19: Kiskanizsa–Murakeresztúr 7–2.

Kinizsi Gyenesdiás–Tarr Andráshida SC 2–0 (1–0)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Für – Zsiga, Hegyi, Székács, Szekér (Fellner), Tarnóczai, Kiss P. (Kiglics), Bertók (Rácz), Bardon (Karancz), Czafit, Orbán B. Edző: Kocsis Norbert.

Andráshida SC: Paksy – Kiss B., László (Bakos), Lukács (Zsuppán), Pataky, Czotter, Csiszár, Penczák, Cseke, Fülöp, Orbán E. (Sipos). Játékos-edző: László Dávid.

Két, hasonló játékerőt képviselő csapat küzdelmét az egyéni megvillanások döntötték el ezen a hétvégén, így megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerző: Czafit.

Jók: Bertók, Tarnóczai, Zsiga, Székács, ill. Fülöp, Penczák.

U19: Gyenesdiás–Letenye 5–1.

Zalaszentgrót–Semjénháza 3–1 (1–0)

Zalaszentgrót, 400 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Kovács P., Fábián (Péhl K.), Doszpoth, Ferenczi (Kiss L.), Horváth B. (Kovács-Braun), Pődör, Iberhart, Kaprinai (Baksa), Horváth D. (Péhl B.). Edző: Bence Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Dobri), Pál (Horváth Á.), Schuller, Szőke, Kovács Gy., Kapuvári, Bagó Bá., Ribarics (Horváth P.), Kozári, Bagó Be. (Horváth G.). Játékos-edző: Kovács György.

Az első félidőben nagy mezőnyjáték folyt, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A második játékrészben a jobban akaró hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Doszpoth, ill. Kovács Gy. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

A Technoroll Teskánd–Flexibil-Top Zalakomár mérkőzés elmaradt.