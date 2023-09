FC Fehérvár - ZTE FC 3-3 (1-0)

Székesfehérvár, 2656 néző. Jv.: Vad II. (Albert I., Belicza).

FC Fehérvár: Tóth B. - Bese (Kastrati, 84.), Csongvai (Szabó L., 84.), Serafimov, Fiola, Gergényi - Flores (Schön, 84.), Kalmár, Katona (Christensen, 77.) - Karamoko (Spandler 66.), Kodro. Vezetőedző: Bartos Grzelak.

ZTE FC: Senkó - Várkonyi (Todoroski, 67.), Csóka D., Evangelou, Medgyes - Croizet (Kovács B., 85.), Bedi (Mesdhack, 68.), Sankovic, Szendrei - Mance, Mim (Spoljaric, 80.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Karamoko (34.), Kalmár (64.), illetve (Croizet (46.), Evangelou (71.), Spoljaric (80. - 11-esből)

Sárga lap: Fiola (43.), Csongvai (61.), illetve Medgyes (10.), Todoroski (90.)

Kiállítva: Fiola (62.)

Gergényi Bence ismét ott volt a védelem bal oldalán, mondhatni, a megszokott helyén, csakhogy időközben 160 kilométerrel odébb tette székhelyét, így az FC Fehérvár csapatának összeállításában fedezhettük fel a nevét. Mindez már nem újdonság, de mégis egyfajta furcsa helyzet úgy neki, mint az egerszegi volt társaknak is. Három hete igazolt át Gergényi Székesfehérvárra négy év zalai pályafutás után és rögtön az első bajnoki mérkőzésen volt csapata ellen lépett pályára a szélső. A változásból pedig bőven kijutott, főleg a ZTE-nél, hiszen egy sor új játékos érkezett az elmúlt három-négy hétben. Volt, akik már bemutatkoztak a kék-fehéreknél a legutóbbi FTC elleni bajnoki összecsapáson (Spoljaric, Mance, Croizet), ám Várkonyi Bence és a görög Stefanos Evangelou most először húzott ZTE-mezt NB I.-es találkozón.

Mindkét oldalon a győzelem reménye fűtötte a csapatokat, mert nem voltak könnyű helyzetben, ráadásul a fehérváriakat a múlt heti kupakiesés okozta sokk is sújtotta. A ZTE pedig sokkolhatta volna tovább a hazaiakat, hiszen az 5. percben gólt ígérő akciót vezetett, de kimaradt a helyzet. Bő öt perc múlva újra Mance próbálkozott, de Tóth kapusról újra kijött a labda. Az egerszegiek próbáltak inkább támadólag fellépni, mintsem visszahúzódjanak, de tulajdonképpen a Fehérvár is ugyanezt a taktikát képzelte el magának. Ha esetleg valaki azt hinné mindezekből, hogy egy feszes, dinamikus futball alakult ki, az téved, hiszen a szándék valóban megvolt, de a kivitelezésbe sok hiba csúszott. A beteg Huszti hiányában a fiatal Várkonyi szerepelt a védelem jobb oldalán, akitől sokszor vették el a labdát. A 34. percben egy ilyen szituáció után jutott szöglethez az FC Fehérvár (plusz Senkó sem vette észre, hogy saját társa lábán pattant meg a labda, így kiengedte azt...), a balról érkező labda a hosszú oldalra jutott, Karamoko pedig három lépésről juttatta a labdát a ZTE kapujába, 1-0. A házigazda érezhetően határozottabb lett a megszerzett vezetés után, de a ZTE FC-nek a 44. percben Szendrei révén szabadrúgásból volt egy kecsegtető próbálkozása, de a fehérvári kapus nagyot védett.

Leginkább a gól kellett volna a ZTE FC csapatának, amelynek 54 másodpercre volt szüksége ehhez. Mim érdeme elvitathatatlan, aki labdát szerzett, megindult vele, végül Bedi játszott vissza Croizet-nek, aki 10 méterről lőtt a fehérvári kapuba, 1-1. Ha valami, akkor ez lökést kellett, hogy adjon a zalaiaknak és Croizet majdnem duplázott, amikor az 52. percben kilépett, de Serafimov beérte. Volt keresnivalója az egerszegieknek ezen a mérkőzésen, ez tisztán látszott, de a Fehérvárnak is. Nem volt ugyanis nagy különbség a csapatok között. A döntetlennel igazából nem lehettek elégedettek és nem is úgy látszott. Szendrei csent labdát, akit aztán beérte Fiola, és ha csak leheletnyivel, de összekoccintotta a lövésre lendülő lábat. VAR-ellenőrzés után Fiola piros lapot kapott a szabadrúgásból pedig Croizet a felső lécet találta el. De egyből jött a hazai válasz: Kalmár végzett el szabadrúgást középről, a labdát a kapu elé tekerte, ketten is érkeztek, de végül úgy tűnt, hogy senki nem ért bele, viszont így is a zalai kapuba jutott, 2-1. A ZTE igyekezett kihasználni az emberelőnyét és a 71. percben szöglet után Evangelou az ötösről fejelt a kapuba, 2-2. Jó három percig vizsgálták az esetet, hiszen a lökés is felmerült, de megadták a gólt. Pár perc múlva megint a VAR következett, és az ötösön belüli kezezésért büntetőt ítélt a ZTE-nek. A labda mögé Mance állt, aki kihagyta, pontosabban Tóth kifogta a lövést, de Vad II. megismételtette, hiszen a hazai kapus a lövés előtt elmozdult már. Ekkor, a 79. percben állt be a zalaiaknál Spoljaric, aki játék nélkül vállalta a lövést és belőtte, 2-3. Itt már garantálható volt, hogy bőven lesz ráadás, ami 11 perc lett. Lehetett volna negyedik egerszegi gól is, amikor Meshack talált be, de azt a VAR elvette les miatt, így maradt a várakozás, hogy leteljen a 11. perc. De jött a 99. perc és érthetetlen módon egy teljesen tiszta labdát Senkó ahelyett, hogy megfogott volna, öklözött, így visszakerült a Fehérvárhoz a labda, előbb a kapufa mentett, majd a kipattanóra érkezett Szabó L. és befejelte a labdát, 3-3.

Ezen ment el a ZTE FC győzelme és egyértelműen kapushiba volt ez az utolsó mozzanat. Győzelem és három pont helyett döntetlen, valamint egy pont lett a fehérvári termés...