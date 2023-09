Csütörtökön gyorsan kellett dönteni, hiszen nem sok idő állt rendelkezésre, a legrosszabb esetben háromcsapatos lett volna a torna. Köszönhetően a Göcsej Kupa szervezőinek és az osztrák Fürstenfeld Panthers rugalmasságának, az eredeti tervek szerint lesz megrendezve a torna, igaz, a programban lesz változás.

Ami például a Zalakerámia ZTE KK csapatát is érinti, hiszen az egerszegiek eredetileg pénteken 18 órától a Sopronnal játszottak volna, viszont az új helyzet miatt a Fürstenfeld lesz az ellenfelük. A másik találkozón pénteken 16 órától Egis Körmend- Sopron mérkőzést láthatnak a nézők.

A közönségnél maradva, Tóth Ádám igazi közönségkedvenc volt, amikor 12 évvel ezelőtt, még fiatal játékosként eligazolt a csapattól. A nyáron visszatért és azonnal ő lett a csapat kapitánya. Őt kérdeztük a torna előtt, milyen várakozásokkal tekint a pénteken kezdődő tornára.

– Az alapozás nehezebb részén túljutottunk, jó állapotban van mindenki ebből a szempontból – említette kezdésként Tóth Ádám. – Ami viszont nem hiányzott, azok a sérülések, hiszen mindig volt valaki – sokszor többen is – , aki kiválni kényszerült. Ez nem könnyítette meg a dolgunkat, de ilyen helyzetek bajnokság közben is kialakulhatnak, úgyhogy ezzel együtt kell élni. A tornára külön nem készültünk, hiszen ez is a felkészülésünknek az egyik része. A pénteki ellenfél változott, de ebben a helyzetben mondhatjuk, hogy mindegy ki az ellenfél, hiszen elsősorban most még a csaját játékunkra kell koncentrálnunk.

Tóth Ádám szerint is érdekes lesz az első nyilvános mérkőzés a hazai közönség előtt – és várja is.

– Én nagyon várom a bemutatkozást, még akkor is, ha ez most egy felkészülési mérkőzés keretében jön el – folytatta. – Pár hónapja már hazaköltöztünk, a szurkolókkal több alkalmam volt találkozni. Vannak köztük régiek, de új arcok is, szerintem fontos, hogy jó kapcsolat legyen a csapat és a drukkerek között. Ahogy fontos a csapaton belüli közösség is. Szerintem ennek a keretnek most nagyon jó az összetétele, jó az egyveleg a fiatal és a tapasztaltabb játékosok között. Én csapatkapitányként próbálom a pályán kívül is összefogni a srácokat és remélem, hogy a mostani kupán mutatott játékunk még inkább összekovácsolja majd az együttes tagjait.

A tornán nem léphet pályára a korábban bokasérülést szenvedett Danilo Ostojic, aki jelenleg még a rehabilitációját végzi. Vannak más sérülések is, de a többiek elvileg a szakvezető rendelkezésére állnak. Lubomir Ruzicka vezetőedző a ZTE KK honlapjának nyilatkozva örült, hogy a torna maradt az eredeti formájában, azaz négycsapatos.

– A legrosszabb esetben háromcsapatos is lehetett volna a Göcsej Kupa, de szerencsére az osztrák csapat vállalta az indulást. Ismerni ismerem a Fürstenfeld együttesét, a mostani keretét viszont nem, de azt gondolom, hogy nekünk most nem is az aktuális ellenfelet kell feltérképeznünk, hanem a saját csapatunk játékával kell foglalkozni. Felkészülési mérkőzésekről van szó, de ezeken is számít az eredmény, hiszen a sikerek adhatnak a csapatnak még nagyobb tartást. Ez lesz az első alkalom, hogy a csapat hazai publikum előtt játszik, remélem, hogy a szurkolók támogatását élvezni fogjuk – olvasható a klub honlapján a cseh szakembertől.