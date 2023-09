Az illető játékos, Hári Bálint igazoltan volt távol: első éves a győri Széchenyi-egyetemen, s a meccs időpontjában már útban volt vissza az iskolába.

– Magam edzem a fiamat és a tréningeken sokat vagyok kapuban – mesélte Hári Zoltán. – Utoljára 2006-ban védtem bajnokin és nem sikerült rosszul a visszatérés: fogtam két ziccert, ez is kellett a 2-2-es eredményhez.

Hári Zoltán amúgy tófeji illetőségű, ott kezdett védeni 1981-ben, még serdülőként, aztán 1986-ban a felnőtteknél is bemutatkozott. Az évtizedek alatt megfordult Pusztaedericsen és Söjtörön is, s menet közben több városkörnyéki/megye III-as bajnoki címnek is örülhetett. A múlt heti pedig talán nem is beugrás, hanem visszatérés volt...

– A 3. fordulóban szombaton játszik a csapat Szécsiszigeten, de vasárnaponként, a később kezdődő találkozókon még szükség lehet rám – mondta a híres „kolléga”, a brazil Júlio César után a pályákon Julio becenéven ismert Hári Zoltán. – Nem zárkózom el, mert jó volt újra a pályán. Otthon még izgultam, de a meccsre ez elmúlt, élveztem a játékot. Úgy érzem, még a csapat hasznos tagja lehetek.