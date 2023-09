Az FC Nagykanizsa vármegyei bajnokságban szereplő ellenféllel, a Mezőörssel szemben maradt alul 1-0-ra. Gombos Zsolt, az együttes vezetőedzője is keresi az okokat, mert azt ő is érzi, hogy az NB III.-as csapatnál valami nem jól működik.

- Én mindenképpen kudarcként élem meg a kiesést - szögezte le Gombos Zsolt. - Pedig egy minden szempontból ideális hangulatú és körülmények között rendezett mérkőzésen léptünk pályára. Elkeserítő, ahogy múlt az idő úgy lettek a játékosok egyre görcsösebbek, de ez más a szezon eleje óta jellemző, pedig a felkészülés alatt semmi jele nem volt. Keressük az okokat, szerdán egy ott alvós összetartást szervezünk, hogy jobban megfejtsük közösen az okokat. Azt kell mondjam, nincs egy karakteres játékos most a keretben és az új igazolásoktól is többet vártam.

A kupa mezőnye tehát megrostálódott, de a védő nem hibázott. Azaz, a ZTE FC, amely valóban magabiztosan győzött az NB III-as Cigánd otthonában. A mérkőzés legnagyobb pozitívuma egerszegi szempontból, hogy nem egy nyögvenyelős, kibrusztolt találkozón jutott tovább, hanem simán. A 4-0-s győzelem mellett ugyanis játékban is dominált Boér Gábor együttese, aki külön kiemelte: fontos volt, az is a győzelem és továbbjutás mellett, hogy csapata nem kapott gólt.

A ZTE FC-vel kapcsolatban az utóbbi hetekben főleg a változásokról lehetett hallani, hiszen a keret egy része a bajnoki nyitány után kicserélődött, eddigi meghatározó játékosok távoztak. Ebből a szempontból is pozitívum, hogy a cigándi meccsen az újonnan érkezők közül Antonio Mance és Yohan Croizet is feliratkozott a gólszerzők közé (mellettük Szendrei Norbert és Sajbán Máté volt eredményes) és ahogy hallani, a csapat is kezd egyre jobban összekovácsolódni. Mindez kell is, hiszen a bajnokságban hiányoznak pontok, ezeket pótolni kellene. Vasárnap az FC Fehérvár otthonában folytatja a ZTE FC a bajnokságot.

A Magyar Kupa újabb körének sorsolását hétfőn készítették el. Az NB I.-es csapatok közül a hétvégén éppen a vasárnapi ellenfél, a Fehérvár lett az egyik kieső, a másik pedig a Mezőkövesd. A 4. fordulóban már nincs kiemelés, azaz akár két élvonalbeli csapat is összekerülhetett. Az alacsonyabb osztályú csapat minden esetben a pályaválasztó lett és egy örökrangadót hoz a ZTE FC számára az újabb kör, ugyanis a Szombathelyi Haladással került szembe.

A címvédő ZTE FC tehát Szombathelyen lép pályára, a hivatalos jártéknap november elseje.