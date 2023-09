Zalalövő–Csesztreg 1–0 (0–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki (Kellner), Gyenese, Agg (Horváth T., Csonka), Bekes, Bakó (Járfás), Radics, Cseresznyés, Tóth B., Földvári, Horváth D. Edző: Ostrom János.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B., Biharvári, Horváth R., Kiss B., Őri Cs., Nagy N., Őri M., Tóth B., Németh D. (Szabó K.). Edző: Tamás Tamás.

A szemerkélő esőben nagy erővel estek egymásnak a csapatok, a küzdelmes mezőnyjáték közben kevés helyzet adódott. A 25. percben Őri Csaba szabadrúgását védte szépen a hazai portás, majd a 40. percben Horváth D. lépett ki középen, de lapos lövését lábbal, bravúrral tisztázta a vendégkapus. A második játékrészben kiegyensúlyozott játék zajlott. A 72. percben Bakó csinált egy cselt a 16-os vonalán, majd nagy erővel bombázott a léc alá, 1–0. Ezután a vendégcsapat komoly erőket mozgósított az egyenlítésért, de befejezéseik pontatlanok voltak. Végül kiemelkedő középpályásai vezetésével a jól küzdő ZTK megérdemelten vette el a Csesztreg veretlenségét.

Gólszerző: Bakó.

Jók: Radics (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Szabó B., Őri Cs.

U19: Zalalövő–Csesztreg 0–1.

Flexibil-Top Zalakomár–Hévíz 1–5 (0–3)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Varga P.

Zalakomár: Vida – Losonczi, Takács Cs., Takács D. (Horváth K.), Vass, Horváth J., Madarász F. (Mutter), Nagy M., Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Hévíz: Lucz – Filó (Erdősi), Tóth I., Szindekovics, Tóth A. (Czifra), Bontó, Kustán (Hetesi), Nagy D., Damina (Huszár), Fábián, Meidl. Edző: Damina László.

Rögtön a mérkőzés elején Bontó fordult le és 18 méterről megszerezte csapatának a vezetést, majd a 22. percben egy szélről belőtt labdát piszkált a kapuba, kétgólosra növelve a vendégek előnyét. A 30. percben egy szép szabadrúgás kombinációt követően Filó fejelt a hálóba, 0–3. A második félidő elején Horváth J. szépített, ekkor úgy tűnt, van remény a hazai pontszerzésre, de ezt követően ismét Bontó percei következtek, további két góljával 1–5-re alakította a mérkőzés állását. A találkozó utolsó 20 percében a komáriak még két büntetőt is kihasználatlanul hagytak, de az eredmény nem változott. A lelkesen és agresszívan játszó hévízi fiatalok megérdemelten vitték el a három pontot az ezúttal enerváltan futballozó Zalakomár otthonából.

Gólszerzők: Horváth J., ill. Bontó (4), Filó.

Jók: senki, ill. Bontó (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kinizsi Gyenesdiás–Szepetnek 1–7 (0–4)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Für – Hegyi (Krancz), Székács (Fellner), Szekér (Huszti), Tarnóczai, Kiss P., Bertók (Rácz), Bardon (Dobján), Kiglics, Czafit, Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Szepetnek: Bocskai – Fadgyas, Üst (Koller), Szabó B., Csavari, Nagy T., Dömötör (Billák), Rákhely, Déri, Bános, Kolman (Millei). Edző: Németh István.

Ellentétes napot fogtak ki a csapatok. A vendégeknek minden sikerült, gyors támadásaikkal már az első fél órában több góllal is eldöntötték a találkozót. A hazaiaknak csak a szépítésre futotta, semmi nem jött össze nekik ezen a napon.

Gólszerzők: Kiss P., ill. Dömötör (3), Nagy T. (2), Kolman, Millei.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Gyenesdiás–Szepetnek 4–0.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Technoroll Teskánd 2–3 (1–3)

Murakeresztúr, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Murakeresztúr: Molnár K. – Békefi, Czigány, Rodek, Körösi, Pál (Orbán), Szilveszter, Büki, Márkovits, Gyuranecz, Szabó I. Edző: Visnovics László.

Teskánd: Kiss B. – Kiss P., Buzási, Gájer (Megyesi), Szökrönyös, Bresztovszky, Bakos, Németh N. (Elek), Major, Bedő (Kiss D.), Boronyák. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

A sáros, mély talajú pályához mindkét csapat nagyszerűen alkalmazkodott, végig izgalmas, küzdelmes mérkőzés volt, ahol a vendégek kihasználták a hazai csapat rutintalanságát.

Gólszerzők: Büki, Szabó I., ill. Németh N., Boronyák, Gájer.

Jók: Békefi, Büki, Szabó I., ill. senki.

Semjénháza–Magnetic Andráshida TE 2–1 (1–0)

Semjénháza, 60 néző. Jv.: Hegedüs M.

Semjénháza: Matthew – Novák (Kozári), Horváth P. (Pál), Horváth Á. (Dobri L.), Schuller, Szőke (Horváth G.), Kapuvári, Bagó Bá., Ribarics, Bagó Be., Szilágyi (Dobri S.). Játékos-edző: Kovács György.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics (Kovács), Pers (Kalamár), Keszei, Tóth (Anti), Rohonczy, Bognár, Szabó (Gortka), Németh, Igazi, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Igazi sárdagasztó mérkőzésen a hazai csapat 240 perc után újra gólt rúgott, és a helyzetek alapján akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna, de a jobbnál jobb lehetőségeket is kihagyták.

Gólszerzők: Novák, Schuller, ill. Igazi.

Jók: Novák, Schuller, Szőke, Ribarics, ill. Keszei, Bognár, Igazi.

Kiállítva: Rohonczy (28., Andráshida TE).

Tarr Andráshida SC–Zalaszentgrót 1–3 (1–0)

Zalaegerszeg, 75 néző. Jv.: Kondákor M.

Andráshida SC: Paksy – Bakos (Csiszár), Szabó B., Kiss B., Lukács, Pataky, Czotter, Penczák, Cseke, Fülöp, Orbán (Zsuppán). Játékos-edző: László Dávid.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Pődör, Doszpoth, Ferenczi (Kovács-Braun), Horváth B., Kovács L. (Horváth S.), Iberhart, Kaprinai (Péhl K.), Kovács P., Horváth D. Edző: Bencze Péter.

A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, korán vezetést is szereztek, harminc percig nagyjából az történt, amit akartak. Majd büntetőhöz jutott az ellenfél, ami ugyan kimaradt, de ez megfogta a vendéglátókat, feljött a Zalaszentgrót. A második félidőben a vendégek talán jobban domináltak, és a kontráik is veszélyesek voltak, megérdemelt a győzelmük.

Gólszerzők: Orbán, ill. Doszpoth (2), Pődör.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Lenti TE–Kiskanizsai Sáskák 1–2 (0–0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Siket L.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Nagy M., Pál, Sárkány, Kiss K., Csiszár (Sabján), Ritlop (Könye Balla), Péter, Sasvári (Kovács E.), Fentős (Horváth F.). Edző: Szabó István.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Petánovics, Fülöp (Rácz), Dolmányos, László (Heiszter), Kiss J., Füzesi (Kovás D.), Ötvös, Rákhely, Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

A mérkőzés teljes egészében a hazai csapat rendre kihagyta a számolatlan gólszerzési lehetőségeit, és a vendégek az adódó helyzeteket kihasználva megérdemelt győzelmet arattak. A kiskanizsaiak kapusa a ziccerek sokaságának hárításával a mezőny legjobbja lett.

Gólszerzők: Nagy M., ill. Heiszter, Petánovics,

Jók: Mentes, ill. Parragi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

U19: Lenti TE–Kiskanizsa 3–1.