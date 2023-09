A Balaton-partiak tokiói olimpikonja az alapversenyben is már kiválóan lőtt, hiszen 589 körrel az első helyen jutott be a fináléba. A nyolcas döntőben aztán folytatta remek szereplését, az ötödik sorozat után állt az élre a magyar lövő, akit hiába ért be a nyolcadik sorozatban a kínai Sang Kaj-jen, Major a végén pontosabban célzott és 34 találattal diadalmaskodott. A kínai versenyző 31 találattal lett a második és egy másik kínai sportlövő, Csen Jen végzett a harmadik helyen 28 találattal. A versenyszám másik magyar indulója, Sike Renáta 576 körrel a 22. helyen zárt a 42 fős mezőnyben.