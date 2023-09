Két éve, vagyis 2021 októberében először adhattunk hírt róla, hogy a zalai településen, Nován válogatott labdarúgó-mérkőzést rendeznek. Akkor a magyar U15-ös és a szlovén csapat nyitotta a sort, merthogy kiderült: nem az első és az utolsó volt az a találkozó. Tavaly szeptemberben az U17-es leány válogatott fogadta ugyanitt, a Lénárt Lajos Sportcentrumban Szlovénia hasonló korosztályú együttesét, amely idén februárban visszatért Novára a horvátok elleni meccsre.

Most pedig jön a következő mérkőzés, hiszen kedden 16 órától Nován rendezik meg a Magyarország-Szlovénia U16-os válogatott-mérkőzést. Amit ezúttal is a felkészülés jegyében rendeznek, a két csapat pedig rá két napra a határ túloldalán, Szlovéniában is megmérkőzik egymással. Szekeres Zoltán, az ADA-Nova SE elnöke boldog, hogy ennyire népszerűek az utánpótlás-válogatottak körében.

- Mi mindenképpen úgy éljük meg ezeket a mérkőzéseket, hogy nagy szó ez egy hét-nyolcszáz fős település életében, még akkor is, ha ezek felkészülési találkozók - említette az elnök találkozásunkkor. - Akárhogy is nézzük, az utánpótlás-futballban a válogatott találkozók jelentik ezeknek a srácoknak a csúcsot. Mi pedig jó házigazdák akarunk lenni, ez számunkra egyfajta motiváció is, hogy olyan körülményeket biztosítsunk, ami mindenki számára tökéletes. Az az igazság, hogy most már az MLSZ-től keresnek bennünket a kérdéssel, hogy megrendeznénk-e valamelyik ilyen találkozót. Mi persze erre - így a mostani alkalomra is - örömmel bólintunk rá.

A keddi viszont nem csak egy szimpla válogatott mérkőzés lesz, hiszen megtudtuk, hogy ezt az alkalmat ragadják meg arra is, hogy az elkészült új, 120 főt befogadó lelátót is felavassák. A keddi találkozó szünetében kerül sor a ceremóniára. A lelátó a labdarúgó szövetség százszázalékos tao-pályázatának köszönhetően épülhetett meg.