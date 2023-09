A pénteki nyitányt követően szombaton már a helyosztókon volt a sor a négy csapatos felkészülési férfi kosárlabda tornán. Az előző napi két vesztes találkozott, a Körmend együttese pedig nagyon simán, 106-68-ra legyőzte az osztrák Fürstenfeldet. A vasiaknál a legeredményesebb játékos Djogo (26 pont), Tolbert (21) és Takács (11) voltak.

Ezt a mérkőzést követte a Göcsej Kupa döntője, azaz a Sopron és a Zalakerámia ZTE KK összecsapása.

Soron KC-Zalakerámia ZTE KK 103-102 (33-28, 27-12, 16-25, 18-29, 9-8)

Zalaegerszeg, 1000 néző. Jv.: Győrffy, Farkas, Kapitány.

Sopron: Nichols 20/6, Meszlényi, Da Silva 13, Archibald 30, Molnár 16. Csere: Schöll, Fazekas 3/3, Polster, 3/3, Sitku 10/6, Csendes 6/3. Vezetőedző: Bors Miklós.

ZTE KK: Csátaljay 8/3, Hicks 24/6, Green 22/12, Lekunas 2, Tóth Á. 18. Csere: Csuti 2, Mishula 25/15, Keller I. 2, Németh Á. 2, Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Da Silva (41.)

A ZTE KK együttesének nyilvánvalóan jóval nagyobb ellenállásra kellett számítania a szombati találkozón, mint előző nap, a Fürstenfeld ellen. A Sopron láthatóan erősebb együttes az osztráknál és az a tény, hogy megverte pénteken a Körmendet, mindennél beszédesebb. nem fukarkodtak a pontokkal a csapatok a találkozó elején, a ZTE csapatában Green járt elöl a kosárszerzésben. Vezetett is a ZTE KK, hogy aztán forduljon a kocka. A Sopronban Archibald indult be nagyon, és csapata utolérte a zalaiak, majd el is hagyta. A második negyed elejére már 43-28-ra lépett el a Sopron, ami a hazai pályán szereplő ZTE szempontjából nem kis meglepetés volt. Az egerszegiek védekezése abszolút szellősnek bizonyult, 15 perc alatt ötven pontot kapni legalábbis erre enged következtetni (49-33). A ZTE KK kereste önmagát, játékosai teljesen elbizonytalanodtak, a Sopron "agyonverte" az első félidőben az egerszegieket.