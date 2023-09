Ezzel lett 1-1 a végeredmény a labdarúgó NB I. 8. fordulójának nyitómérkőzésén. A ZTE tábora láthatóan hálás volt ezért a gólért és ezért a döntetlenért, noha Zalaegerszegen leginkább győzelmet reméltek ettől a találkozótól. A ZTE FC pontot szerzett, de ezzel is csak ötöt gyűjtött az eddigi nyolc fordulóban, ami még mindig nagyon kevés. A találkozó után összességében reálisan értékeltek a szakvezetők. Elsőként a vendégek szakvezetője, Hornyák Zsolt érkezett az interjúszobába, aki nem titkolta, hogy többet remélt az egy pontnál.

-Bevallom, kettős érzésem van most a lefújás után - mondta a Puskás FC vezetőedzője. - Örültem, hogy büntetőből nem sokkal a rendes játékidő vége előtt megszereztük a vezetést, sőt rá is lőhettünk volna még egyet, de óriási hibát követtünk el. Méghozzá azért, mert nem rúgtuk el a lehulló labdát és hagytuk, hogy az ellenfél éljen a lehetőséggel. Az első félidőben pedig talán még több lehetőségünk volt, és nagy kár, hogy nem használtuk ki ezeket. A csapat hozzáállással viszont elégedett vagyok, küzdöttünk, de csak egy pontot szereztünk.

Lapunk azon kérdésére, miszerint megérdemelte volna-e bármelyik csapat a győzelmet, a szakvezető határozott választ adott.

-Ez nem kérdés, egyértelműen, hogy mi! Domináltunk, csapatomnak egy góllal legalább jobbnak kellett volna lennie, de a befejezéseknél nem voltunk határozottak, és ez volt a baj.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője azzal kezdte mondandóját, hogy a végéről kezdi...

- Nagyon fontos, hogy a végén egalizáltuk ezt a meccset - hallottuk tőle. - Azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott mérkőzés volt, aminek az első felében sokszor bátortalanok voltunk. Nem volt meg az a dinamika, amit látni akartunk, nem voltak frissek a játékosok, aminek az okát meg kell találni. Voltak ugyan periódusok, amikor ez jobban nézett ki, de nem nagyon éreztem a lendületet, támadásaink pedig meddőnek bizonyultak. Végül döntetlenszagú meccs, mégis megérdemelten hoztuk a pontot és a játék képe alapján ez még mindig jobb, mintha egyet sem szereztünk volna.

Azt az egerszegi vezetőedző is elmondta, nekik ebben a helyzetben több pontra lenne szükségük, viszont szerinte menet közben több helyről érkeztek játékosok, akiknek az erőállapota nem volt azonos szinten és ennek is időnek kell eltelnie, hogy minden kiegyenlítődjön. Megkérdeztük, hogy Yohan Croizet lehozata - aki egyébként ügyesen játszott - sérülés miatt történt-e. A szakvezető itt utalt vissza a korábban elmondottakra: a francia fiú lába begörcsölt, aki az Újpestben a szezon elején nem nagyon játszott, illetve az NB III-as csapatban. Ez most sok volt neki, hiszen a meccseket , a meccsek iramát nem helyettesíti semmiféle edzés sem.

Természetesen a kapuskérdés is előjött, hiszen Senkó Zsombor most a keretben sem volt, Gyurján Márton védett, a kispadon pedig a hét elején szerződtetett Dombó Dávid ült.

- Senkó Zsombort az utóbbi időben több támadás érte, ami nem csak ő, hanem más fiatal futballista sem tudna feldolgozni - mondta Boér Gábor. - A sikertelenséget viszont nem szabad ennyire csak egy játékosra kihegyezni, hiszen mások is követtek el hibákat, ami pontokba került a bajnokság elején. Nem mondtunk le a fiatal kapusról, megpróbáljuk visszaépíteni és megpróbálja ő maga is visszaépíteni magát. Gyurján Márton évek óta velünk van, ismerjük a képességeit, amit most is bizonyított, hogy jó kapus.