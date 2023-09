Az elmúlt szezon bár nem indult könnyen az NFC számára, a nagykanizsai futsal csapat a felsőházban a hatodik helyen zárt, mely a 2019-2020-as – csonka – szezon második helyezése után a legjobb eredmény lett. Több érkezővel is büszkélkedhet a kanizsai legénység a számukra pénteken, Dunaújvárosban rajtoló idény előtt, de Gyurcsányi szerint mozgalmas, egyben izgalmas hónapok állnak előttük.

- Az utánpótlásból is igyekeztünk minél több fiatalt felhozni, jelenleg hárman vannak, akik a felnőtteknél még hatványozottabb szerephez juthatnak – fogalmazott a 43 esztendős kiválóság. - Rajtuk kívül a rutinosabb játékosokból sem lesz hiány, mivel együttesünknél köszönthettük a futballból ismert Kovács Györgyöt, a kanizsai kispályás bajnokságban korábban igencsak eredményes Bozsoki Imrét, valamint a futsal-válogatott egykori ikonját, Lódi Tamást. Rajtuk kívül Bagó Benedek még az új arc, Dömötörfy Bálint pedig a futball mellett visszatért klubunkhoz. Távozónk lényegében nem volt, viszont érkezőnk még lehet.

Ami nem is jöhet majd rosszul a dél-zalaiak számára, hiszen már az első idegenbeli túra sem ígérkezik egyszerűnek.

- Lényegében még hétköznapról beszélhetünk, a meccs Rácalmáson lesz a Dunaújváros Futsal ellen pénteken 19 órakor. Munkahelyi elfoglaltság okán még nem tudhatjuk, kire is számíthatunk biztosan. Megpróbáljuk természetesen a legjobb tudásunkat nyújtani, ez nem is lehet kérdés. és ugyanígy szintén bizakodva tekintünk a teljes pontvadászat elé, s persze előkerült a hosszú távú várakozás megfogalmazása, ami a felsőházat jelenti. Halkan teszem hozzá, egy esetleges dobogós helyezés a legszebb álom lenne! Ugyanakkor sokat kell dolgoznunk, a futsalt mind magasabb fokon szeretnénk űzni. A legfőbb kérdés alighanem – főleg idegenben – a kellő létszám lehet, de igyekszünk ezzel is megbirkózni.