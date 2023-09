Nem pihen az egerszegiek örökmozgó bajnoka 1 órája

Góczánné idén duplázott a szenior ob-n

Góczánné Tóth Zsuzsanna nem pihen, de hogy is tenné, amikor a Zalaszám ZAC szenior korú atlétája egész évben edz, s így tett a nyáron is, szeptemberben pedig eljött a szenior magyar bajnokság, melyen természetesen ő is részt vett.

Góczánné Tóth Zsuzsanna két számban is aranyérmes lett Fotó: ZAC

A budapesti Ikarus-pálya volt a helyszíne az idei szenior ob-nek, ahol a Zalaszém ZAC versenyzője két számban állt rajthoz korosztályában. Mindkettőt megnyerte, így távolugrásban és a 100 méteres síkfutásban is bajnoki címet szerzett.

