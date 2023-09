Jól lehet, az újabb találkozó is csak egy a többi felkészülési mérkőzés közül, mégis kicsit több most, hiszen főpróbának is tekinthető, lévén, hogy a ZTE KK a bajnoki rajtig már nem játszik több mérkőzést. A nyitányig még egy kicsivel több, mint tíz nap van, hiszen az egerszegiek majd csak október 3-án kezdenek, amikor a Szeged lesz a vendég, viszont a mezőny egy hét múlva már pályán lesz, ugyanis az NB I. A-csoport 1. fordulójának többi mérkőzését jövő pénteken és szombaton rendezik.

Ám vissza a mostani péntekhez. A Zalakerámia ZTE KK múlt szombaton játszott utoljára a mai ellenféllel és akkor a Göcsej-kupán a Sopron hosszabbítás után győzött (103-102). Tegyük hozzá, nyerhetett volna akár a ZTE KK is, hiszen a meccs végkimenetele abszolút nyílt volt. Kivéve az első félidőt... A Sopron ugyanis vezetett már húsz ponttal is, és csak a második félidőre "érkezett meg" a meccsbe a zalai csapat. Az egerszegiek főpróbaként tekintenek a találkozóra, amit Lubomir Ruzicka szavai is megerősítenek a klub honlapjának nyilatkozva: "Emlékezhetünk a múlt szombati, Sopron elleni mérkőzés első félidejére. Akkor valóban gyengén játszottunk, főleg védekezésben. Puhák voltunk és nem voltunk egységesek sem. Emiatt sokat videóztunk és remélem, hogy mindaz a munka, amit elvégeztünk, sokat segített az előrelépésben. A következő mérkőzést szintén a Sopron ellen vívjuk. Nagy elvárásaim vannak, hiszen a felkészülési időszak utolsó mérkőzése lesz. Szeretném, ha a legjobb játékunkat nyújtanánk" - jegyezte meg a szakvezető.

A csapatnál a héten akadtak betegek, de a továbbra is sérülés miatt hiányzó Ostojic-ot kivéve, remélhetőleg, mindenki más pályára tud majd lépni. Információink szerint a Sopron viszont a pénteki találkozóra kiegészülhet már egy újabb légióssal, aki viszont még mindig nem a centerposztra érkezik. Bár nem álltak rosszul a Göcsej-kupán az alacsonyabb posztokon, hiszen ahhoz képest, hogy a múlt heti két meccs volt az első soproni fellépése David Nichols-nak, éppenséggel nem mozgott rosszul.