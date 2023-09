Az U16-os korosztály, vagyis a serdülők vetélkedésén a Keszthelyi VDSE fiataljai két érmet is szereztek, méghozzá mindkettő bronz lett. Tik Júlia a 300 m-es gátfutásban 46,32 mp-es időeredményével állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Csahóczi Kamilla a 100 m-es síkfutásban jeleskedett, 12.80 mp-cel szintén a harmadik helyen végzett. A keszthelyiek csapatából Tihanyi Zsombor 100 m-es gátfutásban 14.43 mp-cel az 5., Csahóczi Kamilla 300 m-es síkfutásban 41.96 mp-cel a 7.helyet szerezte meg. Csahóczi Kamilla meghívást kapott a magyar serdülő atlétaválogatottba, amely a hét végén Szlovákiában szerepel az öt ország válogatott viadalán. A keszthelyiek tehetsége 100 m-es síkfutásban és a 4x300 m-es vegyesváltóban képviselheti a címeres mezt.

A Zalaszám-ZAC versenyzőinek ugyan most nem jutott érem, de közülük többen is esélyesek voltak rá, és éppen lecsúsztak róla. A fiúk 300 m-es gátfutásában Both Bálint 40,16 mp-es egyéni rekordot "repesztett", ami a negyedik helyre volt most elég, de persze ez remek eredmény. Ugyanebben a számban Andrasek Vilmos a 8. helyen végzett (42,58). A 300 m-es síkfutásban Both Bálint hatodik lett (38,18), Andrasek Vilmos pedig nyolcadikként zárt (38,28). Nagy Roland két dobószámban volt érdekelt, a diszkoszvetésben 47,04 méterrel az ötödik helyezést szerezte meg, ugyanő a súlylökésben 13,73 méteres eredménnyel a hatodik helyen végzett.

Edzők: Csikós József (KVDSE), Csiszár Attila, Bognár Szabolcs (Zalaszám-ZAC).