Máté Csaba, a Ferencváros vezetőedzője: - Természetesen nem ilyen kezdést terveztünk, de a játékunkkal, azt gondolom nem volt gond, hiszen szögletekig jutottunk, támadó szellemben futballoztunk. Volt egy figyelmetlenség és az ellenfél egy jól eltalált lövéssel vezetéshez jutott, majd egy fejessel újabb hazai találat következett. Fontos volt, hogy higgadtak maradjunk, tudtuk, hogy nálunk lesz többet a labda. két jogos büntetővel egyenlítettünk, ami az ellenfélnek természetesen fájó. Varga Barnabás gólkirályként lövi a gólokat, ez örömteli és bízom benne, hogy csütörtökön a válogatottban is tartja ezt a formát és folytatja. Ő sokat tesz érte, keményen dolgozik és emberi nagyságát mutatja, hogy a harmadik tizenegyesnél átengedte a lövést társának.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője. -Nagyon jól indult a meccs, hiszen kétgólos előnybe kerültünk. A mérkőzés első harmadában megfelkelő volt a védekezés, jól zártuk a területeken az ellenfél játékosai előtt. Az első kapott gól után még nem éreztem, hogy borult volna bármi is, de a második találat után gyorsan jött a harmadik, ami már kissé sokkolóan hatott ránk. Hátrányban már nehéz egy olyan kaliberű együttes ellen játszani, mint az FTC, aminek az önbizalma is megnőtt .

A ZTE FC vezetőedzőjét megkérdeztük, hogy a szünetben lehozta azt a Mim Gergelyt, aki nagyon sokat dolgozott, ráadásul gólt is szerzett, és mi volt ennek az oka: taktikai döntés, vagy más volt a háttérben?

- Mim Gergely sajnos sérülés miatt jött le a pályáról és a másik csere Medgyes Sinan is - válaszolta Boér Gábor. - Fontos, hogy a csapatnak megmaradjon a hite, az újak érkezésével stabilizálni kell a játékunkat, csapatvédekezés szintén is. Ehhez az is kellene, hogy ebben a csapatrészben ne kelljen mindig kényszerből változtatni.

Arra is vártuk a szakvezető válaszát, hogy véleménye szerint a bajnokság együttese számára most kezdődik-e, vagyis a háromhetes szünet után?

- Új csapatot kell kialakítani, amit át kell formálni. Hat meccs már lement, ezt nem lehet semmissé tenni, vagyis a megállapítás ebben a formában nem igaz. Fontos lesz, hogy a bajnoki szünetben megtaláljuk a stabil kezdő tizenegyet, a csapatvédekezésre nagy figyelmet kell fordítani, az új játékosok érkezésével pedig taktikát is át kell alakítani. Fontos lesz viszont, hogy végre pontokat kezdjünk szerezni, mert ez a legfontosabb - tette hozzá Boér Gábor.