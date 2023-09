Egyikük, a 21 esztendős Várkonyi Bence, aki az MTK Budapest játékosa és a ZTE FC honlapján megjelentek alapján két éve már bemutatkozott az élvonalban is a fővárosiaknál. A másik érkező, ha nem is régi ismerős, de számára azért már ismerős lehet a ZTE Aréna. Méghozzá azért, mert az NK Osijek csapatával augusztus 3-án pályára lépett a ZTE FC ellen a görög Stefanos Evangelou. Az NK Osijek védője 2024. nyaráig érkezik kölcsönbe. A 25 esztendős, 185 cm magas védő kifejezetten a védelem közepén érzi jól magát és Mocsi Attila távozása után a kék-fehérek erre a posztra is kerestek játékost.

Összességében elmondható, hogy nagy mozgás volt az egerszegiek keretében, főleg a szezon kezdete óta. Onnan számítva ugyanis távozott Tajti Mátyás, Eduvie Ikoba, Mocsi Attila, és utolsóként szerdán Gergényi Bence, érkezett Antonio Mance, Medgyes Sinan, Josip Spoljaric, Yohan Croizet, Todor Todoroski, Várkonyi Bence és Stefanos Evangelou.

Lesz tehát dolga a Boér Gábor vezette szakmai stábnak, hogy új csapatot építsen, hiszen ennyi távozónál és érkezőnél – főleg a kulcsposztokon, – nem lehet másról beszélni. Más karakterek, más habitusú játékosoknak kell összhangba kerülnie a régebb óta itt játszókkal és nem kis feladat lesz ez sem. A ZTE FC, kihasználva a szünetet, pénteken az NB II-es Mosonmagyaróvárral játszik felkészülési találkozót, de mint megtudtuk, a mérkőzés zárt kapus lesz.

A bajnokságban ZTE FC szeptember 24-én (15.00) a Fehérvár FC vendége lesz, szeptember 29.-én pénteken (20.00) a Puskás FC-t fogadja, majd október 7-én, szombaton (12.45) Mezőkövesdre utazik.