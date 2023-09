A tavalyi bajnokságban nem sikerült megvédenie bajnoki címét a ZTK FMVas szuperligás férfi tekecsapatának. Az idei idényre sem a bajnoki cím visszaszerzése a cél, ám a dobogóra mindenképpen felkapaszkodnának a megyeszékhelyiek.

- Július közepétől heti három edzéssel készültünk az új bajnoki idényre – mondta Fehér László, a ZTK FMVas edzője. – Különböző tornákon vettünk részt, a pápait megnyertük négyfős csapattal, Szentgotthárdon is szerepeltünk. Ezek a találkozók voltak a legfontosabbak. Minden hétvégén igyekeztünk játszani és örvendetes, hogy valamennyi felkészülési tornán, ahol elindultunk, az első helyen végzett a csapat. Úgy látom, folyamatosan lendülnek formába a játékosok.

míg Fehér Zoltán a ZTK FMVas-ban számít biztos pontnak, ők húzóemberek is

A nyári szünetben történt változás a zalai csapat játékoskeretében. Horváth Zoltán, a rivális Répcelaktól érkezett a ZTK-hoz, a több játéklehetőség reményében viszont Szentgotthárdra igazolt Járfás László, és a vasi csapatnak kölcsönadták tehetséges játékosukat, Borsos Bencét. Oswald Dániel kölcsön után végleg Szentgotthárdra igazolt.

- A Szuperliga mezőnyét elemezve négy erős csapat lesz a bajnokságban. A bajnok Szeged, a Kaposvár, a Répcelak és mi. Az említett ellenfelek elleni találkozók tehát duplán számítanak. Nyilvánvaló, hogy akik ezekből a párharcokból pozitívan kerülnek ki, ők jó eséllyel pályázhatnak a bajnoki címre - vélekedett Fehér László. – Ősszel a riválisok többségét hazai pályán fogadjuk, s ha sikerül nyerni ellenük, az nagy lökést adhat a tavaszi idényre. Természetesen a többi csapatot sem szabad lebecsülni. A nemzetközi porondon is igyekszünk helytállni, az Európa-kupában indulunk. Jó szereplés esetén a Bajnokok Ligájában folytathatjuk.

A ZTK FMVas-nál továbbra is az első három hely a cél, de reménykednek, hogy akár a bajnoki cím is összejöhet. A ZTK-nál továbbra is szűk játékoskerettel kívánják megvalósítani a célt. Hét felnőtt játékos és ifisták közül válogathat Fehér László edző. Nagyon fontos lesz, hogy az eredményes szereplés érdekében elkerülje a sérüléshullám a csapatot. A szakvezetőt nemrég nevezték ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának, aki bízik benne, hogy játékosai számára plusz motivációt jelent, hogy a válogatottnál is számíthat rájuk, jó teljesítmény esetén.

A hétvégén Szentgotthárdon kezdi az idényt a ZTK FMVas. A hazai pályán mindenkire veszélyes a vasi csapat, de a zalai együttes érvényesíteni akarja a papírformát.

Az elmúlt bajnoki idényben - hosszú idő után - lecsúszott a dobogóról a ZTE ZÁÉV TK női szuperligás tekecsapata. Az egyesületnél már túlléptek a történteken, előre tekintenek, az új idényre koncentrálnak és a 2023-2024-es idényben az éremszerzés ismét a cél.

– Az új bajnoki idényre a felkészülést július közepén kezdték el a lányok Baján János edző irányításával - emlékeztetett a munka kezdetére Borsos József, a ZTE ZÁÉV elnöke. – A játékosok folyamatosan dolgoztak, s mivel a közelben nincsen női csapat, NB I.-es férfi együttesek ellen játszottunk edzőmérkőzéseket. Részt vettünk a megyei szövetség által rendezett Göcsej Kupán is, amin a lányok jó formában dobtak, így bizakodó hangulatban várjuk a rajtot.

A nyári szünetben, ha nem is nagyon, de változott a ZTE ZÁÉV játékoskerete. Tehetséges utánpótláskorú játékosukat, Fábián Adelint a Ferencváros csábította el, a fővárosiak költségtérítést fizettek a ZTE ZÁÉV-nek. Nem tehettek mást a zalaiak, elengedték a játékost, aki szüleivel egyeztetve hozta meg a döntést. Úgy látták, Budapesten a fejlődése jobban biztosított. Örvendetes viszont, hogy a vezetésnek sikerült megnyernie a csapat egykori kiváló játékosát, Horváth Katalint, hogy ismét álljon csatasorba. A zalaiak játékoskerete így is szűk, mindössze hét játékos áll Baján János rendelkezésére.

– A Szuperliga mezőnye tovább csökkent, a Bátonyterenye visszalépett - folytatta Borsos József. – Mindössze nyolc csapat nevezett a bajnokságra, ezáltal összesen 14 mérkőzést játszunk, hetet ősszel, a másik felét tavasszal, amit rendkívül rossz döntésnek tartok. Nagyon kevés a mérkőzésszám, ennél több összecsapást kellett volna rendezni, mert a lányok számára fontos lenne, hogy játékba lendüljenek. El tudtam volna képzelni a rájátszást, amelynek során a nyolccsapatos mezőny ketté vált volna. Az első négy a bajnoki címekért, érmekért játszott volna, a másik négy együttes a további helyezésekért. Egy bajnokság akkor jó, ha legalább 18 találkozót rendeznek, hogy minden játékos megfelelő mérkőzésszámhoz jusson.

A ZTE ZÁÉV-nél továbbra is a dobogó a cél. A játékosállomány - erejét nézve - , hasonló, mint a tavalyi, sőt, Horváth Katalin visszatérésével talán kicsit erősebb is. A keret létszáma szűk, de nem látják annak értelmét, hogy 8-9 játékosuk legyen, mert nem tudnának kellő számú mérkőzést biztosítani számukra. A ZTE ZÁÉV költségvetése biztosított az új idényre is, hiszen az önkormányzat és a névadó szponzor biztosítja a működést.

A nyitányon szombaton (10.00) az egerszegiek a Rákoshegyi VSE tartalékcsapatát fogadják és szeretnének győzelemmel rajtolni.