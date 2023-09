Evolution Hungary-Cigánd SE - ZTE FC 0-4 (0-2)

Cigánd, 500 néző. Jv.: Szigetvári.

ZTE FC: Senkó - Huszti, Csóka D., Várkonyi, Medgyes (Sajbán, 74.) - Mim (Meshack, 59.), Sankovic, Szendrei, Croizet (Németh D., 74.) - Mance (Bedi, 74.), Spoljaric (Szalay, 59.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Mance (15.), Croizet (44.), Szendrei (48.), Sajbán (90.)

Az NB III. Északkeleti csoportjában szereplő cigándi együttes négy győzelemmel és három döntetlennel a második helyen áll csoportjában, így elmondható, hogy egy erős harmadosztályú csapat várt Boér Gábor együttesére. A ZTE FC címvédőként kezdhette meg szombaton a Magyar Kupa újabb sorozatát, hiszen emlékezhetünk rá: májusban a Puskás Ferenc Arénában 24 ezer néző előtt győzte le a fináléban a Budafokot.

Az egerszegiek az idén is nagyon komolyan veszik a kupát, és a legutóbbi elsőségük erre kötelezik is őket. Szombaton Cigándon egy újoncot máris avatott a zalai együttes, hiszen az átigazolási időszak legvégén az MTK-tól kölcsönbe érkező védő, Várkonyi Bence is ott volt a kezdőcsapatban. A találkozó elején azonnal átvette az irányítást a ZTE ls a 15. percben Mance egy szép átlövéssel megszerezte a vezetést. A zalaiak nem nagyon engedték kibontakozni a cigándiakat, akadtak zalai helyzetek, de kimaradtak. Aztán a 44. percben egy mélységi passz után lépett ki Croizet egyedül vighette a labdát kapura és szépen oldotta meg ezt a helyzetet. Ezzel kettő góllal vezetett már a Magyar Kupa címvédője, amely a szünet után növelte az előnyt. A 48. percben Sankovic passza után Szendrei helyezett a kapuba, 0-3. Az egerszegi vezetést semmi nem veszélyeztette, fölényben futballozott és még a végén Sajbán is betalált. A Magyar Kupa címvédője, a ZTE FC megnyerte a mérkőzést, ami számára kötelező volt.

Mezőörs KSE - FC Nagykanizsa 1-0 (1-0)

Mezőörs, 400 néző. Jv.: Papp Á.

FC Nagykanizsa: Haála Kada - Bence Sz., Kovalovszki, Szanyi, Szabó P. - János N. (Szinay, 78.), Sági M. Hajnal, 62.), Kálmán Sz. (Godzsajev, 46.), Pintér (Szilágyi, 46.) - Kondor (Szökrönyös D., 46.), Lőrincz B. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Venczel (29.)

A Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokságban éllovas Mezőörs rutinos, korábban NB I-ben szereplő játékosokat is felvonultat, így nehéz meccsre számíthatott a Nagykanizsa annak ellenére, hogy osztálykülönbség van a két együttes között. A dél-zalaiak nagy lendülettel próbálták az elején meglepni a házigazdát, ami végül sikerült, de állta a sarat a hazai védelem, majd szép lassan feljött a Mezőörs. Olyannyira, hogy egyenlő partnerként játszott és a 29. percben Venczel kapott labdát, amit gyönyörűen emelt át a kanizsai kapuson. Megérdemelten vezetett a Mezőörs és később is jól játszott. A második félidő elejét megint megnyomta a Kanizsa, de csak szögletekig jutott. A kanizsaiak támadtak, de amikor helyzet közelébe jutottak, nem jöttek azok a bizonyos utolsó jó passzok, így elhaltak a támadásaik is. Az idő haladtával, és főleg, hogy nem tudott betalálni, egyre inkább kirajzolódott, hogy ez lesz a Nagykanizsa számára a végállomás a kupában. Így is lett.