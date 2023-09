Mindez tény, hiszen a ZTE FC jelenleg a 12. helyen áll, a Puskás FC a hatodik és a két csapatot hét pont választja el egymástól. Az egerszegiek múlt vasárnap egy győztes meccset engedtek ki a kezükből Székesfehérváron, és végeztek döntetlenre, a Puskás FC pedig odahaza kapott ki a Pakstól. Vélhetően mindkét csapatnál nagyon sajnálják a legutóbbi eredményüket, a felcsútiak például, ha nyertek volna, akkor fix dobogósok lennének, a ZTE meg, ha nem ikszel, most nem lenne kieső helyen, hanem kilencedikként várná a pénteki összecsapást.

Mindenki előtt ismert, hogy a kék-fehérek a hét elején leigazolták a tapasztalt Dombó Dávid kapust, úgyhogy az első kérdés nem lehetett más a részünkről sem Boér Gábor felé, mint az, hogy ki fog védeni...

– A mérkőzésig még van egy nap, a csapatösszeállítás kijelölése a későbbiek feladata lesz, a játékosok sem tudják még - válaszolta a ZTE FC szakvezetője, ami ebben a helyzetben részéről is érthető, hogy idő előtt nem szeretné kiadni az összeállítást.

A legutóbbi, a Fehérvár FC elleni meccs pedig valóban balul sült el a zalaiak szemszögéből. Még akkor is, ha nem kaptak ki, de ez már a múlt. Boér Gábor is előre akar tekinteni, de a legutóbbi mérkőzésre még kitért.

– A Fehérvár ellen támadásban előbbre léptünk, hiszen lőttünk három gólt, s noha most sokan lebecsülik a Vidit, de csak van hét válogatott játékosa és annyira nem rossz csapat. A második félidei játékunkra kell építenünk, hiszen az elsőben kissé bátortalanok voltunk. Ha nem lettek volna az egyéni hibák, három pontot szerzünk. Erre kell figyelnünk, hogy komoly felelősséggel kell mindenkinek játszania.

A pénteki mérkőzésre rátérve, a ZTE FC-nél nem lesz hiányzó, legalábbis egy nappal a találkozó előtt elvileg mindenki rendelkezésre állt, és eltiltott sincs a kék-fehéreknél. Nagyon kellene a győzelem, de az ellenfélnek is. Mondhatni, győzelmi kényszer alatt áll mindkét csapat.

– A Puskás hullámzóan szerepel, de ez korábban is jellemző volt vele kapcsolatban - jegyezte meg Boér Gábor. - Az viszont látszik, hogy bármikor, bárkire veszélyes együttes. Ahogy korábban is nyilatkoztam, mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy az elemzésen és a meccsfelkészülésen túl kevesebbet kell foglalkoznunk az ellenféllel, sokkal inkább a magunk dolgaival. Az új játékosok érkezése után játszottunk három mérkőzést. Igaz, ezek közül egy edzőmeccs volt, egy kupatalálkozó NB III.-as ellenféllel szemben és volt egy bajnokink, lőttünk összesen tizenegy gólt. Ebben mindenképpen javultunk, de nem felejtettük el az előzőeket sem. Arra koncentrálunk, hogy csak előre tekintsünk, most egyelőre péntekre, hogy sikerüljön nyerni.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kijelölte a mérkőzések időpontját a MOL Magyar Kupa 4. fordulójához. A ZTE FC igazán pikáns párosítást kapott, hiszen a Haladás vendége lesz, és az elkészült program szerint november 1-jén 17.15 órától rendezik a találkozót Szombathelyen, amit a televízió is közvetít.



Az MLSZ elkészítette a labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 10-13. fordulójának pontos órarendjét is.

10. forduló:

Október 21., szombat:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 12.30 (M4 Sport)

ZTE FC-Paksi FC 14.45 (M4 Sport)

Újpest FC-Kecskeméti TE 17.00 (M4 Sport)

Október 22., vasárnap:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 13.15 (M4 Sport)

Debreceni VSC-Fehérvár FC 15.30 (M4 Sport)

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 17.45 (M4 Sport)

11. forduló:

Október 28., szombat:

Kecskeméti TE-ZTE FC 12.30 (M4 Sport)

Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 14.45 (M4 Sport)

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 17.00 (M4 Sport)

Október 29., vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 13.15 (M4 Sport)

Paksi FC-Kisvárda Master Good 15.30 (M4 Sport)

Ferencvárosi TC-Újpest FC 18.00 (M4 Sport)

12. forduló:

November 4., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 12.30 (M4 Sport)

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 15.45 (M4 Sport+)

Fehérvár FC-Újpest FC 18.00 (M4 Sport+)

November 5., vasárnap:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 12.30 (M4 Sport)

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 14.45 (M4 Sport)

Paksi FC-MTK Budapest 18.30 (M4 Sport+)

13. forduló:

November 10., péntek:

MTK Budapest-ZTE FC 20.00 (M4 Sport)

November 11., szombat:

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 14.15 (M4 Sport)

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 19.30 (M4 Sport)

november 12., vasárnap:

Kisvárda Master Good-Kecskeméti TE 13.30 (M4 Sport)

Ferencvárosi TC-Fehérvár FC 16.00 (M4 Sport)

Debreceni VSC-Paksi FC 18.30 (M4 Sport)