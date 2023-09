TE FC - Ferencváros 2-6 (2-3). Zalaegerszeg, 5313 néző.

Jv.: Erdős (Georgiu, Szalai).

ZTE FC: Senkó – Huszti (Lesjak, 80.), Safronov, Csóka D., Medgyes (Gergényi, 46.)- Szendrei, Bedi, Sankovic (Sajbán, 56.), Mim (Szalay, 46.) – Mance, Spoljaric (Croizet, 56.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Ciccé (Abena, 46.), Ramirez – Esiti, Abu Fani (Sigér, 79.) – Tokmac (Zachariassen, 11.), Ben Romdhan (Marquinoz, 79.), Traore – Varga B. Vezetőedző: Máté Csaba.

Gólszerzők: Mance (4.), Mim (19.), illetve Varga B. (27., 36. – mindkettőt 11-esből, 51.), Traoré (38., 86. – a másodikat 11-esből), Zachariassen (89).

Sárga lap: Bedi (36.), Lesjak, (86.), illetve Cissé (42.), Bed Romdhan (45.+3.)

ZTE-Fradi, ahogy megszoktuk, ez a párosítás az átlagosnál mindig jóval nagyobb érdeklődésre tart számot a szurkolók részéről, és így volt ez vasárnap is Egerszegen. A telt háztól ezúttal messze voltunk, de így is sokan foglaltak helyet a lelátókon. Az FTC „lendületből” érkezett, hiszen csütörtökön idehaza is magabiztosan nyert a Konferencia-ligában a litván Vilnius ellen, és jutott be a csoportkörbe. A ZTE FC csapatába a héten érkezettek közül hárman is a kezdőben kaptak helyet, így Medgyes Sinan, Antonio Mance és a korábban már ZTE-színekben játszó, ám ezúttal visszatérő Josip Spoljaric kapott lehetőséget Boér Gábor vezetőedzőtől.

Így kell bemutatkozni! Akár ezt is kiálthatta volna a levegőbe Antonio Mance, hiszen a 4. percben egyet fordult és 22 méterről a későn mozduló Dibusz keze mellett a bal alsó sarokba bombázott, amivel korán megszerezte a vezetést a ZTE FC, 1-0. Ezzel megteremtette a meccs alaphangulatát is, hiszen az egerszegiek elhihették, hogy nem bevehetetlen az FTC kapuja sem. Lüktető volt a játék, a kék-fehérek nem húzódtak be, sőt, pontosan és jól játszottak. Az FTC nem nagyon tudott kibontakozni. Aztán jött a 19. perc, amikor Bedi a jobb oldalon cselezte végig magát, okosan kissé visszafelé ívelt, Mim pedig 10 méterről a jobb felső sarokba bólintott, 2-0. Ez aztán a kezdés! – csettinthettek a ZTE hívei, de jött a VAR... A 25. percben Ben Romdhani lépett be a kapu előterébe és a szerelni igyekvő Csóka eltalálta a lábát. A videóbíró megvizsgálta az esetet, jogosnak találta a büntetőt, amit Varga Barnabás félmagasan, nagy erővel lőtt a kapuba, 2-1. Az FTC igyekezett felpörgetni a ritmust és történt egy kapu előtti eset, ami után még folytatódott a játék, de később Erdős jelezte: meg kell néznie az esetet. A képek tanúsága szerint Bedi eltalálta Zachariassen lábát, Varga B. pedig ugyanoda lőtte a második büntetőjét is, 2-2. Két perc múlva már az FTC vezetett, amikor Traoré kapott labdát a jobb oldalon, s 17 méterről átemelte az ötös vonalán helyezkedő Senkó fölött a labdát, 2-3. Mindkét csapatnál történt csere a szünetben, hazai oldalon némileg meglepő volt Mim lehívása, aki sokat dolgozott, gólt is szerzett.