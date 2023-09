Hat mérkőzés után a Fehérvárnak 4, a ZTE-nek pedig 3 pontja van, nem is lehet kérdés, hogy mindkét oldalon szeretnék gyarapítani a termést. Az átigazolási időszak végén a ZTE FC és a Fehérvár kerete is változott, a mostani összecsapást pedig némileg pikánssá teszi, hogy Gergényi Bence négy év után éppen Egerszegről tette át a székhelyét Székesfehérvárra. A védő közben be is mutatkozott új együttesében, de nem sok öröme telhetett benne, hiszen múlt szombaton Magyar Kupa-kiesés részese lehetett az NB III.-as ESMTK vendégeként... A ZTE FC magabiztosan vette a kupában a Cigánd jelentette akadályt, 4-0-ra nyert idegenben, és a sikerből aktívan vették ki részüket az új játékosok. Legyen ez a kiindulási alap a folytatásra!

A sikertelenség Fehérváron nem edzőváltást, hanem a sportigazgató, Juhász Roland lemondását eredményezte. Nyugalomról tehát szó sincs a vasárnapi házigazdánál, de Egerszegen sem felhőtlen a hangulat. Igaz, frissítés történt a keretben, de majd csak az eredmények mutatják meg, miként sikerült az erősítés. Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is ebben, vagyis az eredményességben bízik.

– Alsóházi meccs lett ez a párharc – állapította meg a kék-fehérek trénere. – Égetően fontos mindkét csapat számára a pontok megszerzése, és a jelenlegi helyzetben talán mi lehetünk kicsivel pozitívabb hangulatban, hiszen a kupában sikerélményhez jutottunk egy harmadik ligás ellenféllel szemben. Azt gondolom, hogy a keretünket létszám és minőség tekintetében is sikerült megerősíteni, úgyhogy bizakodva várjuk a vasárnapi mérkőzést.

Korábban a zalaiak szakvezetője elmondta: az érkezőkkel taktikailag is változtatás szükséges a csapat játékában, de persze nem kellett elölről kezdeniük mindent, elvégre tapasztalt futballisták igazoltak Egerszegre.

– Nagy változás főleg a támadó szekcióban történt – jelezte a szakvezető. – Én is szeretném, ha minél több játékost tudnék bevetni elöl, de figyelni kell, hogy megmaradjon az egyensúly a védekezés és a támadás között. Ennek megteremtésén és a csapatvédekezés finomításán dolgoztunk sokat a bajnoki szünetben. Meg kell találnunk azt az irányt, amivel eredményesebbek lehetünk, és bízom benne, hogy az érkezőkkel minőségben is léptünk előre. Magunkkal akarunk foglalkozni, Fehérváron pedig nem lehet más a célunk, mint a győzelem megszerzése. Az utóbbi időben ez nem nagyon jött össze a csapatnak, ezt a negatív szériát is le szeretnénk most zárni.

Való igaz, a ZTE FC utoljára 2009 augusztusában nyert Fehérváron. 2012 és 2019 között kimaradt hét év, amikor az egerszegiek a második vonalban szerepeltek. 2019 óta pedig öt mérkőzésen négy hazai siker, illetve egy döntetlen született a Sóstói-stadionban.

Innen folytatják.