A háromhetes bajnoki szünetet mindenképpen arra kívánta felhasználni a ZTE FC, hogy rendezze sorait, hiszen a szezonkezdete nem sikerült éppenséggel jól. Az eddig lejátszott hat bajnoki találkozójából ötször vesztesen hagyta el a játékteret, és csupán egy alkalommal győzött, vagyis három pontja van, kettővel több, mint a sereghajtó Mezőkövesdnek. Mindez viszont már ismert, sok szó esett a kék-fehérekről az elmúlt időszakban, főleg amiatt, hogy a bajnokság kezdete óta nem is kis mértékben változott a keret összetétele. Az, hogy a ZTE-nek a mérkőzéseken mutatott játéka alapján több pontjának kellene lennie, az érintettek már többször is nyilatkozták. Mostantól a hangsúly a folytatáson lesz, de végül is mit keresnek majd Mezőkövesden?

– Egyrészt eleve nagyon hosszú az út Cigándra, másrészt jól jön ez a pár nap, hogy az új játékosok és a régiek között még szorosabban alakuljon a kohézió az előttünk álló időszakra – árulta el Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szerdán út közben Mezőkövesd felé. – Éppen ezért nem csak a szűk meccskeret utazik, hanem huszonhárom mezőnyjátékossal és három kapussal keltünk útra.

A kapusoknál maradva, Safet Jahic is ott volt az utazók között. A ZTE FC korábbi hálóőre, aki az egerszegiek alkalmazottja, jelenleg a szlovén Lendva csapatánál segíti Bozsik József vezetőedző munkáját, a ZTE FC-nél pedig „beugró” kapusedző. Vlaszák Géza ugyanis a legutóbbi, FTC elleni bajnoki találkozón még a kispadon ült – ekkor köszöntötték 50. születésnapja alkalmából is –, de kihasználva a bajnoki szünetet, egy előre tervezett műtéti beavatkozáson esett át és hétfőtől áll ismét munkába.

– Az egerszegiek kérték, hogy amíg Géza távol van, segítsem a kapusok munkáját és a kérésnek nagy örömmel teszek eleget – mondta Safet Jahic megkeresésünkre. – Mindent egyeztettünk Gézával, semmi újat nem akartunk kitalálni ebben a két hétben. Remélem, hogy a tapasztalatommal én is segíteni tudok a fiúknak.

– Vlaszák Gézának pedig innen is jobbulást kívánunk és várjuk vissza – mindezt Boér Gábor tette hozzá a csapat nevében is.