ZTE FC II–Komárom VSE 3-0 (1-0)

ZTE Aréna. Jv.: Holczbauer.

ZTE: Senkó - Deme, Dóczi (Bodrogi, 71.), Király, Németh D. (Baloteli, 56.), Boros (Mulasics, 71.), Milovanovikj (Kapus, 50.), Csóka Do., Kozári (Balabás, 80.), Szalay, Tullner. Edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szalay (6.), Milovanovikj (50.), Németh D. (56.).

Az NB I-es válogatott szünetet kihasználva számos visszajátszó lépett pályára ezúttal az egerszegi csapatban, akik tették is a dolgukat becsülettel a mérkőzésen. A találkozón betalált a tavaszi Magyar Kupa-döntő mindkét egerszegi gólszerzője, s ebből kitűnhet, hogy a kék-fehérek ezúttal nem bízták a véletlenre a három pont megszerzését. A játék képe alapján egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy melyik együttes nyeri meg a meccset, és a különbség lehetett volna nagyobb is, ha a zalaiak dolgai jobban alakulnak a kapu előtt. A ZTE II a sikerrel meg is előzte riválisát a tabellán.

Koller Zoltán: "A visszajátszók jelentették a különbséget, elégedett vagyok, mert elvégezték a feladatot, amivel megbíztuk őket. Sokszor jelent problémát fiatal csapatunknál, hogy a minőség hiányzik a játékunkból, ezúttal azonban erre sem lehetett panasz."

További eredmények: Puskás II–Veszprém 2-1, ETO Akadémia–Haladás 1-0, Csorna–Gyirmót II 3-5.