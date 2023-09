Amint Csere András, az 52 éves – nemrégiben teljesen felújított – szálloda vezérigazgatója felidézi: 1986-ban az akkori Hotel Helikon vezetői egyszer már megálmodtak és meg is építettek egy teniszpáját, amely azonban 2017-re az enyészeté lett. Az új tulajdonosi kör azonban követni akarta a tradíciót, így született meg a nemrégiben átadott teniszcentrum hat salakos játéktérrel, minden igényt kielégítő klubépülettel, kávézóval, illetve egy multifunkcionális helyiséggel, amely igény szerint lehet mozi, de akár játszószoba is.

– A létesítményt úgy álmodtuk meg, hogy egy 25 ezer dolláros összdíjazású ATP-tornának is otthont adhasson – folytatja Csere András –, a Nemzetközi Tenisz Szövetség szigorú előírásainak megfelelően. Persze, emellett ez a vendégeinknek plusz lehetőség jelent, hiszen nemcsak teniszre alkalmas, hanem lehet itt focizni, kosarazni, kézilabdázni, s elkészült egy rekortán futópálya, ami a mozgásszervi rehabilitációra érkező gyógyulni vágyóknak is remek lehetőséget teremt.

A Hotel Helikon vezérigazgatója elárulja, a Magyar Tenisz Szövetség – a sportágat népszerűsítendő – szívesen keres Budapesten kívüli, megfelelő helyszíneket a különféle nemzetközi és hazai eseményeknek, így került képbe a Hotel Helikon sportközpontja, amely pályázatával elnyerte a Davis Kupa-mérkőzés rendezési jogát, ami „jó reklám Keszthelynek, a helyi teniszsportnak, illetve Zalának és a Balatonnak is”, fogalmaz Csere András.

A szakember elárulja: a nemrégiben megrendezett senior bajnokság alkalmával szóba került, hogy a jövőben Keszthely akár Európa- vagy világbajnokságnak is otthont adhatna, 35 év feletti sportolók részvételével.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő kijelenti, egy rangos sportesemény ráirányítja a figyelmet a városra és a térségre. Igaz ez Keszthelyre is, ahol a sport – s különösen a tenisz – kapcsolódik a város történelméhez. A Davis Kupa ebből szempontból is kiváló lehetőséget jelent.

– Ehhez persze komoly infrastrukturális háttér kell – szögezi le a politikus. – E tekintetben hatalmas lépést jelentett az emblematikus Hotel Helikon tavalyi megújulása, majd a teniszcentrum idei megnyitása. A városnak egyébként is jó adottságai vannak a teniszéletet illetően, hiszen összesen 20 pályán űzhető ez a sportág. S mivel a Helikon után a Sirius Hotel is megnyílt, Keszthely minőségi szálláshelyekkel is rendelkezik, ami alkalmassá teszi hasonló nemzetközi sportesemények fogadására.