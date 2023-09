Férfi teniszezőink szombaton is verőfényes időben készülődhettek a párharc újabb felvonására, Nagy Zoltán szövetségi kapitány pedig a Valkusz Máté, Marozsán Fábián kettős küldte pályára, a másik oldalon Altug Celikbilek, Cem Ilkel duó várt rájuk. Az első nap ezer néző volt jelen Keszthely legújabb sportlétesítményében, hiszen a helikon Teniszcentrumot júliusban avatták fel, szombaton pedig talán egy kicsivel még többen szurkoltak a mieinknek. A magyar páros nagyon határozottan kezdett, hiszen 4:0-ra is ellépett, s ekkor jött némi meglepetés, hiszen a törökök 4:3-ra feljöttek. Azonban ennyi volt bennük, hiszen Marozsánék innentől nagyon határozottan játszottak és nyerték a szettet. Ahogy a másodikat is, s mondhatni, még simábban, így pedig 3-0-ra vezetett már Nagy Zoltán szövetségi kapitány együttese. Ezzel eldőlt, hogy a magyar Davis Kupa-csapat jut tovább a februári újabb körbe, amin már a világdöntőbe kerülés lesz a tét, azaz a legjobb 16 közé kerülés.

Hivatalosan két egyes mérkőzés még hátra volt, ezek közül az elsőt még kötelező lejátszani.

Magyarország-Törökország 3-0 - három mérkőzés után

Páros: Valkusz Máté, Marozsán Fábián - Altug Celikbilek, Cem Ilkel 6:3, 6:3.