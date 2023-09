NB II. E csoport, férfiak:

Nagykanizsa – Pécsi VSE 38-30 (20-13)

Nagykanizsa, Tungsram-csarnok, 100 néző. Jv.: Tóbiás, Végh A.

Nagykanizsa: Oláh – Csordás 9/1, Vadász 2, Hári 4, Balogh P. 1, Füstös 6, Kovacsics 2. Csere: Kovács A. (kapus), Sass 2, Bognár P. 4, Péter B., Németh B., Szabó G., Apró 1, Báder 2. Edző: Csalló Ádám.

Németh Bulcsú is bemutatkozott kettős játékengedéllyel Balatonfüredről kanizsai színekben azon a meccsen, melyen a hazaiak 1-4-es állásról kellett, hogy visszakapaszkodjanak. Csordás Marcell igencsak elemében volt a lőtt góljait tekintve, s a meccs 36. percében már tíz góllal is ment a Nagykanizsa. A találkozó lényegében ezzel már el is dőlt, a csoportjában második helyen álló Kanizsa biztos sikert könyvelhetett el a harmadik fordulóban a harmadik vereségét begyűjtő PVSE ellen.

Jók: az egész kanizsai csapat.

NB II. E csoport, nők:

Tungsram SE Nagykanizsa – Siófok KC 22-39 (11-20)

Nagykanizsa, Kanizsa Aréna, 200 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.

Tungsram SE: Dudora – Csivre V. 4, Horváth A. 10, Balogh B. 2/1, Burghardt V. 3, Andor 1/1, Szmodics V. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Ács 1, Janzsó 1. Edző: Surman István.

A csoportja élére törő Siófok KC 4-4 után tudott csak ellépni a hazaiaktól. Onnantól a Balaton-partiak megrázták magukat, s 11-4-ig meg sem álltak. A vendéglátók igyekeztek megakadályozni, hogy a különbség kétszámjegyűvé nőjön. Ez a második játékrészben ugyan összejött, de aztán a dél-zalaiak még valamelyest csökkenteni tudták hátrányukat. A mérkőzés 42. percétől a Siófok rátett egy lapáttal, és biztosan vitték el Nagykanizsáról a két pontot.

Jó: Horváth A.