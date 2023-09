Hévíz–Lenti TE 3–3 (3–1)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Lakics P.

Hévíz: Lucz – Kustán, Buza, Fábián, Nagy D., Nyári, Szindekovics, Sabján P. (Baki), Tóth I., Filó (Erdősi), Bontó. Edző: Damina László.

Lenti: Dervalics – Mentes, Pál, Péter (Sabján B.), Kiss K, Fábián, Ritlop (Könye Balla), Fentős (Horváth), Sasvári (Kovács), Csiszár, Nagy M. (Pálinkás). Edző: Szabó István.

A mérkőzés első percében vezetést szerzett a Hévíz Bontó góljával. A találat és a hazaiak letámadása megzavarta a vendégeket, és a 20. percre Bontó duplája már kétgólos különbséget jelentett. A Lenti a 38. percben egy védelmi megingást kihasználva Sasvári szemfüles góljával szépített, de Filó kiugrás utáni kapuba gurítása 3-1 es félidei eredményt hozott. Fordulás után meddő mezőnyjáték folyt a pályán, majd a 66. perc nem várt fordulatot hozott: a vendégek egy perc alatt egyenlítettek a hévíziek hibáit kihasználva. Ez megzavarta a fürdővárosiakat, akik csak az utolsó percekben támadtak nagy erőkkel a három pont megszerzéséért, de minden helyzetüket elhibázták.

Gólszerzők: Bontó (2), Filó ill. Sasvári, Pál, Nagy M.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Nyári (91., Hévíz), Buza (93., Hévíz).

Magnetic Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár 3–3 (2–2)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Baranyai R.

Andráshida TE: Czirjék – Farkas F., Berkovics, Darabos, Tóth D., Szabó P. (Igazi), Rohonczy (Kalamár), Luter (Gortka), Szabó M., Németh K., Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Zalakomár: Vida – Takács Cs., Horváth K., Takács D. (Horváth L.), Vass (Tóth Z.), Horváth J., Madarász Z., Madarász F., Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

A vendégcsapat meglepően eredményes első öt percet produkált, hiszen ez idő alatt kétgólos előnyre tett szert. Előbb Vass Alex lőtt védhetetlen nagy gólt a bal felső sarokba, majd Horváth János volt eredményes közelről. A hazai csapat a 15. perctől kezdve azonban átvette a játék irányítását. Még a félidő lefújása előtt Darabos értékesített egy jogosan megadott büntetőt, majd egy szép támadás végén Rohonczy egyenlített. A második félidőt úgy kezdte az Andráshida, mint az elsőt a Zalakomár: két perc játék után Berkovics talált be egy szépen kijátszott akció végén. A hazai csapat nem tudta növelni előnyét a mérkőzés legnagyobb helyzetéből sem, nem úgy Horváth János, aki ismét ziccerbe került és második találatával kiegyenlítette az állást. Mindent egybevetve igazságos döntetlen után a fiatal andráshidai együttes megszerezte első pontját az idei bajnoki küzdelmekben.

Gólszerzők: Darabos (11-esből), Rohonczy, Berkovics, ill. Horváth J. (2), Vass.

Jók: Szabó M., Rohonczy, Tóth D., ill. Horváth J., Vass, Horváth K.

Csesztreg–Semjénháza 3–0 (0–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Gergő – Póczak (Lovrencsics), Szabó B., Biharvári, Horváth R., Őri Cs., Nagy N. (Szabó K.), Kiss Bá. (Fülöp), Őri M., Tóth B., Németh D. (Kiss Ba.). Edző: Tamás Tamás.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Szilágyi), Horváth P. (Horváth G.), Pál, Schuller, Szőke (Horváth Á.), Kovács Gy., Kapuvári, Bagó Bá., Kozári (Dobri), Bagó Be. Játékos-edző: Kovács György.

A mérkőzésen a hazai csapat lépett fel támadólag és éreztetni akarta, hogy „ki az úr a háznál”. A 2. percben Őri Martin szerezte meg a labdát a védőktől, és a kapust kicselezve gurított kapura, de a vendégjátékos menteni tudott a gólvonalról. A kipattanó labda ismét a hazai támadó elé került, akit csak szabálytalanul tudott szerelni a vendégek hálóőre. A megítélt büntetőt Nagy Norbert végezte el, de Szakmeiszter hárítani tudta. A Csesztreg továbbra is támadásban maradt és több helyzetet is kialakított. A félidő közepétől a vendégek vették át a játék irányítását, de a hazai csapat jól kontrollálta a mérkőzést. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk és férfias küzdelem alakult ki. A nézők igazi rangadót láthattak. A második félidő elején fokozták az iramot a hazaiak és fölénybe kerültek, ami a 62. percben érett góllá: formás hazai támadás végén Kiss Bálint jó egyéni alakítással szerezte meg a vezetést. Továbbra is lendületben maradt a Csesztreg, a vendégek csak pontrúgásból és nagy bedobásokból próbáltak veszélyesek lenni, de ezen a napon jól zárt a csesztregi védelem. A 72. percben ismét Kiss Bálint volt eredményes. Ezt követően már szétesett a Semjénháza játéka és sorra jöttek a hazai helyzetek. A „kegyelemdöfést” Kiss Balázs gólja jelentette és ezzel kialakult a 3-0-s végeredmény. Összességében sima hazai győzelem született a jól küzdő Semjénháza ellen.

Gólszerzők: Kiss Bá. (2), Kiss Ba.

Jók: az egész csapat, ill. Szakmeiszter, Schuller.

U19: Csesztreg–Semjénháza 1–6.