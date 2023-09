Nagykanizsai Futsal Club–UTE Futsal 2-6 (1-1)

Kanizsa Aréna, 100 néző. Jv.: Vass I.

NFC: Szabó Á. – Kollár, Schuller, Szőke Á., Takács S. Csere: Szőke R. (kapus), Dömötörfy, Horváth E., Bagó Be., Béli M., Gyurcsányi, Németh M. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Bagó Be. (14.), Schuller (30.), illetve Czerman (6., 40.), Medveczki (25., 30.), Dobos (31.), Kasza (40.).

A szezon első dél-zalai bajnokijának keretében masszív csapat érkezett Kanizsára, mely nyomatékosította is mindezt azzal, hogy korán megszerezte a vezetést. Ugyanakkor nem volt még veszve kanizsai részről semmi, amit Bagó Benedek egyenlítő találata is jelzett. Az első húsz percben mindkét oldalon további helyzeteket láthatott a közönség, gól azonban nem esett szünet előtt. Mi több, egy darabig a második játékrész elején is érintetlenek maradtak a hálók, majd a 25. percben ismét az UTE jutott előnyhöz, de erre Schuller Ferenc még „rá tudta rúgni” a hazai egyenlítő találatot. Az öröm azonban nem tartott sokáig, a vendégek ugyanis még ebben a percben harmadszor is előnybe kerültek, majd az UTE, fenntartva a lendületet, kétgólosra növelte előnyét. A vendégek ettől kezdve magabiztossá váltak, nem engedték kibontakozni a hazaiakat, sőt, a találkozó utolsó percében két góllal fölényessé tették sikerüket.

A Nagykanizsa FC a bajnokság harmadik fordulójában már pénteken (szeptember 22., 20.30) pályára lép, az Asterix SC Érd vendégeként.