Mint korábban megírtuk, a ZTE FC már szerdán elutazott az ország másik végébe, ahol egy rövid edzőtábort tart, és így várja az NB III-ban szereplő Cigánd elleni Magyar Kupa-meccset. A zalaiak számára ez a találkozó mondhatni, hogy dupla téttel bír. A Magyar Kupa védőjeként eleve elvárás a kék-fehérekkel szemben a továbbjutás, ezen felül a bajnoki rajt sem sikerült jól számukra, így mi más, mint egy győzelem adhatna lökést Boér Gábor együttesének. Így érzi ezt az egerszegiek szakvezetője is.

– Jelen pillanatban a prioritást a Cigánd elleni találkozó jelenti számunkra – jelentette ki a találkozó előtt Boér Gábor. – Címvédők vagyunk, a kupa a mostani szezonban is fontos sorozat számunkra, amely legutóbb olyan élményt adott mindannyiunknak, amit jó lenne újra átélni. Számunkra minden sikerre szükség van, valamennyi játékosunk nagyon motivált. A keretbe minőségi játékosok érkeztek. Jól jött most ez a három hetes bajnoki szünet, és a korábban sérült Meschack is a csapattal edz. Várjuk a kupacsatát. Az FC Nagykanizsa szintén szombaton 15 órától a Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokság első osztályában szereplő Mezőörs vendégeként kísérli meg kiharcolni a továbbjutást. A szombati házigazda vezeti a saját bajnokságát, és olyan jól ismert játékosok is keretükben vannak, mint Vayer Gábor, vagy éppen Debreceni András.

Ám, hogy miként tekint Gombos Zsolt vezetőedző a találkozóra, kérdésünkre így felelt.

– Egyetlen ellenfelet sem szabad lenézni, és úgy készülünk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, pláne, hogy az ellenfélben igazi, rutinos labdarúgók is megtalálhatók – mondta Gombos Zsolt. – Biztos, hogy nem lesz könnyű, de a célunk egyértelműen a továbbjutás. A rotálásba nagyon nem fogok belenyúlni, persze a legutóbbi szentlőrinci vereséget nehezen dolgoztuk fel, hiszen azt megelőzően már nagyon régen, Bicskén kaptunk ki. Mindent egybevetve tovább kell lépni, egyértelműen ez a célunk.