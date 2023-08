A zalai csapat a viadal pénteki nyitómeccsén kikapott (76-80) a szlovák bajnok Patrioti Levice együttesétől és így szombat délután a bronzéremért küzdhetett egy lengyel csapatal.

Zalakerámia ZTE KK - GTK Gliwice

70-80 (16-24, 21-20, 21-21, 12-15)

Brno, Starez Aréna Vodova.

ZTE KK: Mishula 18/9, Csátaljay 3, Green 3/3, Ostojic 17, Tóth 10/3. Csere: Keller 3, Szalay, Csuti 1, Lekunas 15/6.

Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

A ZTE mestere, Lubomir Ruzicka előzetes esélylatolgatásában úgy fogalmazott, hogy a torna négy csapata közül papíron a szlovák gárda a legerősebb. Ez alapján arra lehetett következtetni hogy a zalaiaknak szombaton lehet győzelmi esélyük a Gliwice ellen, mely pénteken elég simán, 70-58-as különbséggel maradt alul a házigazda Vasket Brnóval szemben. A kék-fehérek kilátásait ugyanakkor rontotta, hogy soraikból ezúttal hiányzott kezdő irányítójuk, Tony Hicks, aki a pénteki találkozón bokasérülést szenvedett.

Ezek után a mérkőzés nem kezdődött rosszul az egerszegiek számára, akik rövid időn át vezettek is, majd a roppant fizikális játékot és kemény védekezést bemutató lengyel csapat fordított és az első negyed végére számottevő előnyt alakított ki. Sok volt a szabálytalanság mindkét oldalon, ennek nyomán bőven dobtak büntetőket a felek, és ebben a műfajban sajnos az ellenfél célzott valamivel pontosabban. (Az egerszegiek az egész meccsen 14 elrontott egypontos próbálkozást ajándékoztak a lengyeleknek.) A ZTE ugyanakkor küzdött becsülettel, játékosai ismét elég jól dobtak távolról, és ezeket az erényeket csillogtatva a második negyedtől sikerült is szorossá tenniük a találkozót. A Gliwice ugyanakkor végig vezetett és végül az döntött a javára, hogy a hajrában a zalaiak elég sok eladott labdát is produkáltak.

A mérkőzés negatívumai közé tartozik még, hogy a második félidőben Keller Ivánt kézsérülés miatt elveszítette a ZTE KK.

- Jól kezdtünk, de aztán hullámvölgy következett - értékelt a helyszínről Baki Gergely, a ZTE KK másodedzője. - Ebben az időszakban sajnos a legegyszerűbb dobásokat is kihagytuk, s ebből épített előnyt magának a Gliwice. Küzdöttünk, többször visszajöttünk 5 pontra, de nem sikerül átbillenni ezen, s így vereség lett a vége. Reméljük, hogy mindkét megsérült játékosunk gyorsan újra bevethető állapotba kerül!