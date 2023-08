A szurkolói ankétot a klub kezdeményezte és nagyon sokan jöttek el az időközben leszakadt ég ellenére is, igaz, a fedett lelátón rendezett találkozót ez nem akadályozhatta meg. A klub részéről Végh Gábor, a ZTE FC elnöke és Sallói István sportigazgató várta a drukkereket, és gyorsan kiderült, hogy maga a klubelnök szerette volna, ha összejön ez a találkozó. Amit az indokolt, hogy megszaporodtak a negatív megnyilvánulások a csapatot és a klubot illetően - többek között Végh Gábor erről is beszélt a drukkereknek. Aki elmondta, hogy amit vállalt 2014-es ideérkezésekor, azt maradéktalanul teljesítette, sőt, szerinte a saját elvárásain felül is.

- Én büszke vagyok arra, amit elértünk az elmúlt kilenc évben, büszke vagyok arra, ahogy kinéz ez a klub, mindazok ellenére, hogy a legkisebb költségvetéssel dolgozunk az NB I.-ben. Kiemelném Zalaegerszeg városát és azokat a támogatókat, akik az elejétől kezdve velünk vannak, de ezek között nincs olyan nagyságrend, amitől a csapat és a klub előrébb tudna lépni, és éppen ezeket a dolgokat figyelembe véve számomra a diósgyőri meccs megdöbbentő volt, ott döntöttem el, hogy minél hamarabb le kell ülnünk és át kell beszélni a dolgokat. Elmondanám, hogy nem kötelező nekem itt lenni, mégis itt vagyok. Nem fogom elviselni azt, amilyen stílus kezd eluralkodni a szurkolói berkekben. Ha ezen a stíluson közösen tudtok változtatni, akkor folytatom és maradok, ha nem, akkor abbahagyom tisztelettel. Ez a mai összejövetelünk fő témája – idézi Végh Gábor szavait a ZTE FC honlapja.

A ZTE FC elnöke a klub anyagi helyzetéről kifejtette: szoros a költségvetésük, de arra mindig ügyel, hogy a munkavállalók maradéktalanul ki legyenek fizetve, s ahogy fogalmazott, "a klub soha nem volt ilyen jó anyagi helyzetben. Most először tudom elmondani azt, ami nekem személy szerint hatalmas nagy könnyebbség, hogy jövő júniusig a pénztárban van a szükséges pénzösszeg".

Sallói István sportigazgató elsősorban a csapat szerepléséről beszélt és arról, hogy nem segíti ezt, ha bármelyik játékost negatív hangok illetik a lelátóról. Konkrétan megemlítve a fiatal és nyáron szerződtetett kapust, Senkó Zsombort, akivel kapcsolatban a sportigazgató meggyőződése, hogy az egyik olyan játékosuk, aki hozzá fog tenni a csapat sikereihez és olyan teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet, hogy magasabb szintre léphet. A már most "kiesést" kiáltóknak pedig azt üzente: az 5. fordulóban még egy csapat sem esett ki. Szerinte az sem használ, hogy minden évben azt hallják, már a szezon elején, hogy úgysem maradnak bent az NB I.-ben. Aztán mégis bent maradnak, úgy fogalmazott: a negatívan kommentelők azok, akik idő előtt feladják.

Azt kérte a szurkolóktól, hogy bízzanak a csapatban, bízzanak a klub vezetésében, hiszen mindenkinek az a célja, hogy jó csapat legyen a ZTE FC. A keret eddigi és lehetséges változásairól is szó esett, konkrétan Gergényi Bence esetleges eligazolása a Fehérvár FC-hez is téma volt, amire Végh Gábor annyit válaszolt, hogy Gergényi a ZTE játékosa.

Mindeközben a csapat készül a vasárnapi (17.15), Ferencváros elleni hazai találkozóra. Várhatóan a korábbiaknál több néző lesz kíváncsi a zöld-fehérek vendégjátékára, a klub kéri, hogy mindenki lehetőleg online vásárolja meg a ZTE FC honlapján a belépőjét a találkozóra. Természetesen lesz lehetőség a meccs napján a helyszínen is belépőt venni, ám abban az esetben a kedvezményeket nem tudják érvényesíteni.