Nem mondhatni, hogy unalmasak lettek volna az elmúlt napok a ZTE FC-nél és szinte biztos, hogy az elkövetkező napok is mozgalmasra sikerednek. Amit már ismert, Mocsi Attila pénteken Törökországba igazolt, Tajti Mátyás pedig szombaton már nem is lépett pályára az Újpest elleni, 2-1-re elveszített találkozón, hiszen akkor már tudott volt, hogy tárgyalásban áll a lila-fehérekkel. Vasárnap ez az ügylet is hivatalossá vált, Tajti ugyanis eligazolt.

Az, hogy a háttérben zajlottak ezeken kívül is egyeztetések, nem véletlen és folyamatosan zajlanak majd egészen az átigazolási időszak végéig - legyünk ebben is biztosak. Hétfőn aztán a ZTE FC-nél bejelentették, hogy megállapodtak a francia Yohan Croizet-tel, aki az Újpest együtteséből érkezik kölcsönbe, végleg érkezik a horvát NK Osijektől Josip Spoljaric és a DVTK-tól Medgyes Sinan, akivel szerződést bontottak a borsodiak. Croizet az Újpest húzóembere volt, de aztán egy sérülés miatt hosszú kihagyás várt rá, majd visszatért, de áprilisban újra sérültek a szalagjai a térdében éppen a ZTE FC elleni találkozón. Jelenleg egészséges, az Újpest NB III.-as együttesében játszott ebben a bajnokságban. Az, hogy remek játékosról van szó, nem vitás és egy egyéniség is, itt a kérdés, hogy a korábbi sérülése mennyire vetette vissza és mikor éri utol korábbi önmagát. Croizet egy évre kölcsönbe érkezik.

A horvát Josip Spoljaric régi ismerős, hiszen egy szezont eltöltött már kölcsönben a ZTE FC-nél a 2021/2022-es bajnokságban. Az NB I.-ben 29 mérkőzésen lépett pályára és hat gólt szerzett, majd visszatért az NK Osijekhez, amellyel a nyáron éppen a ZTE FC ellen játszott a Konferencia-ligában, sőt az egerszegi visszavágón, alig egy hónapja gólt is szerzett, biztossá téve csapata továbbjutását. A mostani szezonban csak a nemzetközi meccseken szerepelt az eszékieknél, a bajnokikon nem. Spoljaric kétéves szerződést kötött az egerszegi klubbal.

A szlovákiai védő (szélső) Medgyes Sinan hat éve játszik Magyarországon, az ETO FC, a Budaörs, a Budafok csapata után az MTK, a Paks és legutóbb a DVTK színeiben futballozott.

Minden bizonnyal ez még nem a végleges változás a ZTE FC együttesének keretében. Most már biztosnak tűnik, hogy Eduvie Ikoba kegyvesztett lett, információink szerint nem gördítenek akadályt távozása elé, hamarosan ez a kérdés is eldől. Csatárposzton a DVSC-től Antonio Mance érkezhet, és amiről még szó van, hogy lehet további távozó is...