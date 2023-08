A Zalaegerszeg-Debrecen útvonalnál - kizárólag ha az NB I.-et vesszük alapul - már csak egy hosszabb túra létezik, a Zalaegerszeg és a Kisvárda kzötti. Mindenesetre hosszú út elé néznek most is a kék-fehérek, érthető, hogy már szombaton útra kel a csapat. A DVSC csütörtökön Bécsben lépett pályára az Európa Konferencia-liga keretében rendezett Rapid Wien elleni mérkőzésen, és Srdjan Blagojevic együttese 0-0-s döntetlent ért el, ami mindenképpen reménykeltő számukra a jövő csütörtöki visszavágóra. Maradva az utazásnál, azért a debreceniek sok mindent nem bíztak a véletlenre, hiszen repülővel utaztak Bécsbe, és onnan haza, így a 45 perces út valószínűleg annyira azért nem terheli meg a debreceni futballistákat.

Valószínűleg nem is azon múlik majd a győzelem kérdése, hogy ki, mennyit utazott, sokkal inkább a felkészülés, és persze a mérkőzésen nyújtott teljesítmény. Boér Gábor, a ZTE FC szakvezetője együttese ráhangolódásával kapcsolatban elmondta, jól jött számukra, hogy volt egy „nyugodt hetük".

- Valóban jól jött ez az időszak, hiszen a szezon kezdete óta, amiben a nemzetközi meccseink is benne vannak, ez volt az első hét, hogy nyugodtan tudtunk készülni – árulta el Boér Gábor. – Volt idő a felkészülésre, és volt időnk kielemezni az első négy mérkőzésünket. Azt gondolom, hogy sok pozitívum volt ezekben, és persze hibák is. Annak feltétlen örülünk, hogy ezt a négy meccset az MTK elleni sikerrel zártuk le. Éppen egy olyan találkozón, amin történetesen nem a legjobb teljesítményünket nyújtottuk, de persze a győzelem most is mindent felülírt.

A ZTE FC-nél egy hiányzó biztosan lesz, mégpedig Ubochioma Meshack, aki még az NK Osijek elleni egerszegi visszavágón szenvedett combizom sérülést. Vele kapcsolatban Boér Gábortól megtudtuk, hogy még 2-3 hét mire visszatérhet a nigériai támadó. A legutóbbi mérkőzésen arcsérülést szenvedett Gyurján Márton viszont hadra fogható. A kapus szem alatti csontja tört el, de maszkkal védhet – már persze, ha ismét ő kap bizalmat a kapuban. Rátérve az ellenfélre, Boér Gábor markáns véleményt fogalmazott meg a Lokival kapcsolatban,.

- Véleményem szerint az NB I. legstílusosabb és legkiegyensúlyozottabb csapata a Debrecen – vélekedett az egerszegi szakvezető. – Az előző szezon óta nagyon nagy fejlődésen ment át csapatuk, ráadásul amióta Srdjan Blagojevic a vezetőedzőjük, ha jól tudom, a legeredményesebb együttes is az NB I-ben, amivel a legutóbbi bajnokság harmadik helyéig kapaszkodtak fel. Roppant nehéz mérkőzés vár ránk… Igazából nehéz felkészülni abból, hogy milyen felállásban lépnek pályára vasárnap, hiszen két nemzetközi kupameccs közé szorul az egymás elleni találkozónk. Ettől függetlenül, mármint, hogy milyen felállásban lép pályára a DVSC, biztos vagyok benne, hogy mindent megfog tenni a házigazda a győzelemért, ahogy mi is. Természetesen nem vereségben gondolkodunk, szeretnénk pontot vagy pontokat gyűjteni, ugyanis az eredményességet szeretnénk megtartani.