- Azt gondolom, hogy megérdemelten győztünk - kezdte evvel a diósgyőriek szakvezetője a találkozó utáni értékelésért. - Hosszú időn át irányítottuk a mérkőzést, de volt, hogy eladtuk a labdát és a ZTE esélyt kapott. Helyzeteket dolgoztuk ki, a játékunkban megvolt a kellő gyorsaság és sikerült megörvendeztetnünk szurkolóinkat, akik nagy számban kísértek el bennünket Egerszegre. Gera valóban, ezúttal hátvédként játszott, hiszen akadtak gondjaink sérülés miatt a jobbhátvéd poszton. A héten felkészítettük erre a szerepkörre, de korábban már játszott itt és azt gondolom, hogy ma is jól teljesített. Amikor két góllal vezettünk és jött a hazai találat, az mindig plusz erőt ad a másik csapatnak és így volt ez itt is, hiszen feldobta az egerszegieket ez a találat. Ilyenkor a futballban benne van minden, de próbáltunk továbbra is gyorsan reagálni és játszani, és jött is a harmadik találat, ami már eldöntött mindent.

A ZTE FC mérlege a bajnokságban eddig négy mérkőzés, egy győzelem és három vereség. Nem ilyen kezdésben reménykedtek a kék-fehérek, ráadásul a nemzetközi kupameccseken a vereségek ellenére is mutattak biztató dolgokat a zalaiak, de az eredményesség még várat magára. Pénteken sem jött az áttörés.

-Az első félidőben megvoltak azok a játékelemek, amiket szerettünk volna játékunkba vinni - kezdte értékelését Boér Gbor, a ZTE FC vezetőedzője. - Lüktető volt a játék, ha minimális előny, de nálunk volt. Aztán jött a vendégek gólja, ami megfogott bennünket, s nem igazán találtuk a meccs ritmusát. A második félidőben mindent elkövettek a srácok a fordításért és két kettő-nullánál is. Amikor sikerült betalálnunk, gólra gól lett a válasz, úgyhogy gratulálok a Diósgyőrnek a győzelméhez.

A szakvezetőt megkérdeztük arról, mi az oka, hogy ezúttal védekezésben is a szokottnál többet hibáztak, míg előtte a támadójáték hatékonysága volt az, ami miatt eredménytelen volt a játékuk.

- Az első kapott gól egy labdaeladásból, egyéni hiba után következett, amire nehéz felkészülni - kezdte válaszát Boér Gábor. - Amikor viszont kinyíltunk, ott már igen. voltak hibák a védekezésben, de ez a nyíltabb játék miatt következett be. Ezek a játékosok tavaly bizonyították, hogy tudnak futballozni, és hogy több van bennük, de egy csapat életében mindig vannak hullámvölgyek. Ma is komoly energiákat mozgattunk meg, de jó lenne már, ha végre valaki megtalálná a góllövőcipőjét.