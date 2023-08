Erről mi is beszámoltunk, az egerszegi klub pedig most jelentette be, hogy megegyeztek az ukrán válogatott hátvéd Olekszandr Mishulával. A 192 cm magas, 31 éves ukrán játékos a klub honlapjának tájékoztatása szerint a nemrég befejeződött olimpiai előselejtezőben is tagja volt a törökországi tornán hazája együttesének, aki elutazik a ZTE KK-val a pénteken kezdődő Brno Open 2023 nemzetközi tornára is.