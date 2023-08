Újdonságnak valóban nem számított már a bejelentés, éppen az elmúlt tizenhét év okán. Ha emlékeink nem csalnak, mindannyiszor a Zalakerámia Zrt. vezérigazgatója, dr. Jaramani Rafik is jelen volt ezeknél a bejelentéseknél, ahogy most sem hiányzott az összejövetelről. Viszont ezúttal egy új vendég is érkezett dr. Martin Hofmann személyében, a Lasselsberger csoport kerámia divíziójának vezetője.

A bejelentés annyira magáról értetődő volt, hogy minden résztvevő egyenpólóban ült az asztalnál, ami előrevetítette a bejelentés lényegét. Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője nem is sokat váratott vele, mert mint mondta, tizenhetedik szezonjukat kezdik meg Zalakerámia ZTE KK néven, ez alatt az idő alatt a két név szerinte szinte összeforrt egymással.

– Ami ennyi ideig működik, az csakis eredményes kapcsolat lehet, márpedig a miénk az – jegyezte meg az ügyvezető.

A Zalakerámia Zrt. vezérigazgatója, dr. Jaramani Rafik a tizenhét esztendőre visszautalva úgy fogalmazott, reméli, lesz belőle még pár év, hogy elérjék a huszadik kerek évfordulót is. A cégvezető hozzátette, hogy hetedik éve a sportcsarnok is a Zalakerámia nevet viseli, ez is jelzi, hogy elkötelezettek a csapat és a kosárlabda felé.

– Voltunk fenn és voltunk lenn is a tizenhét év alatt, de legutóbb ismét éremért játszhatott a csapat. Nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban a csapat már ott lesz az első háromban. A mostani gazdasági helyzetben mindenkinek, így nekünk is optimalizálni kell a költségeinket, és megtalálni a jó megoldást. A cél csakis az, hogy a Zalakerámia a piacon maradjon.

Nagyon örült a meghívásnak és örömmel jött el dr. Martin Hofmann, aki fontosnak nevezte a kosárlabdacsapat és egyik leányvállalatuk, a Zalakerámia kapcsolatát. Mint megjegyezte, a legfontosabb az, hogy továbbra is támogatni tudják a csapatot a gazdasági nehézségek ellenére is.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere az elhangzottak után a többségi tulajdonos önkormányzat nevében elmondta, hogy nagyra értékelik, hogy újra sikerült megkötni ezt a megállapodást.

– Az együttműködés folytatódik, ami jelentős mértékben támogatja a csapat munkáját. A többségi tulajdonos önkormányzat továbbra is arra törekedik, hogy folyamatosan nyerjen meg újabb és újabb támogatókat a város csapatának, hogy annak működése biztos anyagi alapokon álljon – mondta Bali Zoltán.