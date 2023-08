Egy erős kiegyensúlyozott bajnokságban sikerült felállnunk a dobogó harmadik fokára, úgy, hogy a csapat az első nyolc fordulóban sérülés miatt kénytelen volt nélkülözni a bajnokság végére legjobb átlagot nyújtó csapatkapitányát Herczeg Lászlót – értékelte szezont Bek Péter, a teke szakosztály elnöke.

- Ilyen körülmények mellett ez igazán szép eredmény. A 26 bajnoki fordulóban 15 mérkőzést zártunk győzelemmel 2 döntetlen és 9 vereség mellett. Idén reméljük a sérülés elkerül mindenkit így még szebben csillogó éremmel zárjuk a következő bajnokságot. Csapatunk magja egyben maradt, 1 játékos távozott, illetve lesz két-három érkező.

A bajnokságban a harmadik helyezett Páka mellett a Lenti Teke Klub az 5. helyen zárt, nyolcadik lett Lovászi és 11. a Zalaszentgrót együttese.

-Csapatunk teljes gőzzel elkezdte a szezonra való felkészülést az elmúlt hétvégén – folytatta Bek Péter.

- Szombaton és vasárnap mérkőzést játszottunk a Répcelak szuperligás csapatával a reszneki tekepályán. Nehéz, de nagyon eredményes pályán dobunk hétről hétre, de egyben a maga nehézsége is meg van, így mutatták ezt az eredmények is. Szombaton 528-as extra fa született Móricz Zoltán által, ami bizonyítja, hogy lehet „nagy fát” dobni, de Danóczy Richárd 485, Bíró Patrik 483 és Molnár Pál 474-es fája is igen szép eredmény. Vasárnap ismét összecsaptunk, akkor két 500 feletti fa született. Összegezve remek két nap volt két mérkőzéssel. Köszönjük a Répcelak tekéseinek, hogy eljöttek a Szuper Ligában bronzérmes csapatukkal, benne magyar válogatottakkal, illetve edzőjüknek Kiss Zsoltnak, aki a magyar válogatott szövetségi edzője. Nagy élmény volt nekünk ellenük játszani, jövőre folytatjuk.

Bek Péter emellett köszönetet mondott azoknak, akik bármilyen formában segítették a kétnapos játék lebonyolítását.