Kezdjük is ez utóbbival, hiszen ez egy teljesen friss fejlemény, a ZTE KK honlapján is ma délelőtt jelent meg. Az amerikai Delano Spencert a nyáron igazolta a csapat, majd bekapcsolódott a munkába, de három hét után most távozik. A klub honlapján az áll, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a játékossal, "a játékos családi okokra hivatkozva maga kérte szerződése felbontását, amit a menedzsment a szakmai stábbal egyeztetve elfogadott" - áll a klub híradásában. Mindehhez Bencze Tamás szakmai igazgató annyit fűzött hozzá, hogy nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a felkészülés közepén járnak és a távozott kosaras pótlását mielőbb meg kell oldani az egyre szűkülő piacon.

Természetesen a hír kézhezvételét követően mi is megkerestük a szakmai igazgatót, elsősorban az iránt érdeklődve, hogy mikorra érkezhet új játékos. Bencze Tamás evvel kapcsolatban annyit mondott, ez teljesen változó, de ők arra törekednek hogy mielőbb. Arra a kérdésre , hogy a pénteken és szombaton esedékes, Brnóban rendezendő felkészülési tornán szerepelhet-e új játékos a csapatban a szakmai igazgató úgy felelt: akár meg is állapodhatnak addigra, de sok értelme nem lenne pályára küldeni, hiszen a csapat eddig elsajátított játékából vajmi keveset tudna még.

Ami a "tervezett" módosítást jelentette a csapat felkészülésében az a két fiatal játékos, Csátaljay Péter és Csuti Kornél meghívása a felnőtt válogatottba. A két kosaras aztán bekerült a Gliwicében rendezett olimpiai előselejtezőre utazó keretbe és a múlt heti tornán jártéklehetőséget is kaptak. Korábban mindketten tagjai voltak az U19-es világbajnokságon szerepelt magyar csapatnak, így gyakorlatilag hétfőn először edzettek együtt Lubomir Ruzicka vezetőedző által irányított együttessel. A két fiatalnak most be kell pótolnia azt a lemaradást, amit eddig átvettek a többiek, és itt elsősorban taktikai jellegű dolgokról van szó. Ettől függetlenül ők szinte biztos, hogy a brnói tornán komoly szerepelt kapnak majd a csapatban, hiszen a fiatalszabály miatt eleve így kell készülni a bajnoki csatározásokra.