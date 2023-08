Joggal merülhet fel, hogy mire ez a „sietség”, hiszen alig kezdődött el a bajnokság és máris hétközi forduló következik. Nos, ennek az oka az, hogy a hét végén megkezdődnek a MOL Magyar Kupa főtáblás küzdelmei is, amiben az NB III.-as csapatok is érintettek, így a hét végén nem rendeznek bajnoki fordulót a hazai labdarúgás harmadik vonalában.

Szerdán tehát amolyan „előrehozott” fordulónak is lehet tekinteni a második játéknapot, melyen a Délnyugati csoportban érdekelt FC Nagykanizsa a csoport egyik favoritját, az Iváncsa KSE-t látja vendégül. A dél-zalaiak vasárnap 1-1-es döntetlent értek el az MTK Budapest II. otthonában, ami után nem volt elégedett Gombos Zsolt vezetőedző, de a körülmények ismeretében nem lehetett csalódott sem.

– Mi azzal a szándékkal vágtunk neki az útnak, hogy elhozzuk a három pontot – szögezte le a vezetőedző, visszatekintve a vasárnapi találkozóra. – Mondom ezt azért, hiszen minden pont számít, de utólag azt kell mondanom, hogy a megszerzett pont ránk nézve hízelgő. Az összkép alapján örülhetünk ennek az egy pontnak is. Ugyan nem azt láttam a pályán, ami a felkészülési mérkőzéseken jellemző volt ránk, de volt egy öt és fél órás utunk a mérkőzésre, ami nehézségekkel volt teli. Akkora forgalom volt az autópályán, hogy a tervezett ebédünket is le kellett mondani, a benzinkúton elfogyasztott hot-doggal pedig nem lehet ideálisan felkészülni egy mérkőzésre... Az MTK II. csapatában ráadásul öt visszajátszó is volt az első keretükből, így erős ellenféllel találtuk szembe magunkat. Összességében szerencsétlen nap volt ez számunkra, de nem mentesít ez sem bennünket a gyenge játékra, amit főleg az első félidőben mutattunk. Utána harcolt a csapat és meglett a pont. Szerdán az Iváncsa érkezik hozzánk, a Délnyugati csoport egyik legjobb együttese. A csapatot megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy eredményesek legyünk, ez már egy másik mérkőzés lesz, ráadásul egy nagyon fontos találkozó.

A ZTE FC II. együttese ugyancsak szerdán az Északnyugati csoportban lép pályára, egy másik favorit, a csoport egyik esélyese, a Tatabánya otthonában. Koller Zoltán együttese ismét nagyon fiatal átlagéletkorú lesz, visszajátszókra nincs sok esély, hiszen az első csapat másnap idehaza az Osijeket fogadja Európa Konferencia-liga mérkőzésen. A ZTE II. fiataljai vasárnap hazai pályán kikaptak ugyan 2-1-re a Dorogtól, de játékukban benne volt az iksz lehetősége is. Tatabányán egy minden szempontból erősebb és rutinosabb csapat lesz az ellenfelük.