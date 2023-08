Ezzel a nosztalgia futballmérkőzéssel kezdődött a III. Nyárzáró bográcsparty. Prótár Richárd, Felsőpáhok polgármestere köszöntőjében arról beszélt, örömmel vették e kezdeményezést, amelynek célja a falusi labdarúgás újraélesztése s a régi hangulat felidézése.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte: e sorozatnak, amelynek Zalában már több állomása volt, a sport és a labdarúgás szeretetén túl egyik fontos mozgatórugója a közösségépítés, amelynek érdekében a térség polgármestereivel vállt vállnak vetve dolgoznak.

Szabó Zoltán fő szervező felelevenítette, Csillag Péter sportújságíró tavaly elindította a „hátsó füves” névre hallgató projektet, amelynek célja, hogy újra benépesítsék az évek óta elhagyott futballpályákat.

A kezdőrúgást Prótár Richárd, Felsőpáhok polgármestere végezte el

Fotó: Péter B. Árpád

– Amikor hallottam a projektről, tudtam: ezt nekünk Zala vármegyében is el kell indítanunk, felélesztve a pályákat, visszahozva a hajdani hangulatot – folytatta. – Ezen túlmenően a múltidézés is fontos feladatunk, ennek jegyében igyekszünk a települések futballhoz kötődő emlékeit felkutatni, összegyűjteni.

A felsőpáhoki nosztalgia-rangadót – számos helyi és környékbeli szurkoló mellett – megnézte Péter Zoltán, a ZTE korábbi 28-szoros magyar válogatott labdarúgója és Bóbics László sportújságíró is.

A találkozó a régi időket idézte. A küzdő feleket remekül előkészített pálya várta

Fotó: Péter B. Árpád

Elhangzott: bár az Újra a pályán!-mozgalom Zemplénből indult, ám Zala túlnőtt az ottani sorozaton, köszönhetően a lelkes szervezőknek, a helyi segítőknek és a nagyszerű állapotba hozott hajdani játéktereknek.

A kezdőrúgást Prótár Richárd végezte el, a pályára lépők pedig igazán kitettek magukért a múlt szombat délutáni kánikulában. S bár szinte mellékes, de a történeti hitelesség kedvéért a végeredmény: Felsőpáhok–Zalavár 1-7.