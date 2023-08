Egy hete 95 sakkozó ült asztalhoz a viadalon, erről akkor már beszámoltunk. A végkifejlet pedig egy hétre jött el és igencsak izgalmas lett a hajrá. Kezdve azzal, hogy az előző két évben győztes Ress Tamás eleinte sikeresen haladt a triplázás felé, de aztán később, a 7. fordulóban találkozott a Z. Csuti-Hydrocomp SK fiatal játékosával, Pogány Zsomborral, aki legyőzte őt. Pogány innentől lépett elő az egyik esélyessé, úgy pedig még inkább, hogy a 8. fordulóban újra nyert.

A hétfői, utolsó fordulóban Pogány Zsombor és a nemzetközi mester szombathelyi Csonka Attila találkozott egymással, kettejük partija döntetlennel ért véget, ezzel pedig eldőlt, hogy a 19 éves egerszegi Pogány Zsombor végez az első helyen. Az Élő-pontok alapján a viadal első helyére rangsorolt Egresi Máté és Fodor Balázs is remizett. A másik egerszegi tehetség, Apró Zsombor is remekül szerepelt, hiszen az utolsó forduló előtt ott volt az élmezőnyben, de a végén ellenfele, Varga Marcell legyőzte őt, így Varga a viadal harmadik helyén zárt.

A keszthelyi verseny végjátéka tehát abszolút élesre sikeredett, amit az eredményhirdetésen is kiemeltek. A díjátadón elsőként Hegyvári Brigitta, a Keszthelyi Spartacus SK elnöke köszöntött mindenkit, és elkezdődött az eredményhirdetés. A díjakat Manninger Jenő, Keszthely polgármestere adta át, Pergel László versenybíró pedig külön kiemelte, hogy a győzelemről a lehető legminimálisabb különbség döntött a végül győztes Pogány Zsombor és a második helyezett Varga Marcell között.

A 42. Keszthely-Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny–14. dr. Hévízi László Emlékverseny végeredménye: 1. Pogány Zsombor 7,5 pont, 2. Varga Marcell 7,53. Egresi Máté 7.



A különdíjak átadása után Manninger Jenő zárta be a versenyt a következő szavakkal: - Köszönöm a szervezőknek, hogy ez a nagyszerű verseny ismét megrendezésre kerülhetett - mondta a város első embere. - Szalai István főszervező a tavalyi viadalon még itt lehetett, de idén már sajnos nem volt közöttünk, de a legfontosabb, hogy az emlékét megőrizik. Keszthely városnak mindig is fontos volt a sport és az, hogy sporteseményeket rendezzünk, ebben a tekintetben nagy hagyományaink vannak. Éppen ezért visszavárunk mindenkit úgy a közelebbről, mint a távolabb érkezőket. A város továbbra is támogatja a versenyt, és jövőre újra várjuk Önöket.