A Nagykanizsán született Németh Helga pályafutását végigkísérték a sikerek. A válogatottal olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnokságról ezüstje van. Klubjaival nyert BEK-et, KEK-et és EHF kupát, ezen kívül négy ország bajnoka, hisz aranyérem került a nyakába idehaza, Dániában, Horvátországban és Ausztriában is. A pályán sok emlélkezetes alakítás fűződött a nevéhez, átlövéseit messze földön emlegették.

– Ha azt mondom, Nagykanizsa, mi jut eszébe?

– A szülővárosom. Az alapok: a tanárok az iskolák. Az Erdész (akkor Oswald) utcában nőttem fel. Aztán jártam a Kun Béla-iskolába, majd a Rozgonyiba, a Péterffybe és a Landler (azóta Batthyány) Gimnáziumba. Olyan irodalom tanáraim voltak mint Ernszt Erika, Zalavári Gyula és a legendás Harkány László. Örök életre hálás vagyok nekik. Zseniális testnevelőimnek is nagyon sokat köszönhetek, hiszen a Nagy házaspár, Pusztai László hihetetlen érzékkel és hozzáértéssel fordult felém. Uzsoki László nevét pedig csupa nagy betűvel kellene írni, mert tőle kaptam gyerekként a legtöbbet. Óriási edző, nagy tanár.

– Evidens volt, hogy kézilabdás lesz?

– Egyáltalán nem, ugyanis pezsgő sportélet volt a városban és először atlétizáltam, cselgáncsoztam, asztaliteniszeztem. A Nagy házaspár azonban felfigyelt arra, hogy a kidobós játékokat rendre nyertem és Uzsoki tanár úr irányába tereltek, aki forradalmasította a kézilabdát városunkban. Mi meg ittuk a szavait (Siti testvérek is ott nőttek fel) és szinte gyerekként kézilabda lázba hoztuk a várost.

– 1990-ben az NB I-be jutott a kanizsai női csapat.

– Elképesztő csapat volt. Engem már gimnazistaként vitt a BHG, de Deregi László és Fekete Zoltán irányításával Kirchbauemné, Gombor Ági, a Siti testvérek és a ma is Kanizsán élő Mátyás Auguszta az első osztályban tartotta a csapatot. 1992-ben pedig a fiúk Kálóczy, Pánczél és a többiek is NB I-be kerültek. A város sportja volt akkor a kézilabda. Én Bécsbe igazoltam Európa akkori élcsapatához, ahol alig 20 évesen BEK győztes lehettem a Hypo-val.

– Az 1996-os olimpián elő-előfordult, hogy egyszerre három kanizsai lány volt a pályán a válogatottban. Önt pedig a világ második legjobbjának választották.

– Remek csapat volt, mellyel nagyot harcoltunk a bronzéremért. Nekem pedig akkoriban nagyon ment a játék.

– Klubszinten sem kevésbé, hiszen a Dunaújvárossal ‚95-ben KEK-et, a Fradival pedig 2006-ban EHF Kupát nyertek.

– Dunaújvárosban akadt meccs amikor a három kanizsai lány 16 gólt lőtt nemzetközi kupameccsen, pedig olyan társak voltak akkor mellettünk, mint Balogh Bea, Deli Rita, vagy Bojana Radulovics. A 2006-os Fradiban pedig a szintén zalai Tóth Timi szórta a gólokat Szucsánszki mellett. 2007-ben magyar bajnokok is lettünk a csapattal, ami nekem nagyon fontos volt, mert ez az arany még hiányzott a gyűjteményemből. Aztán Érden játszottam még öt évig, ott fejeztem be a pályafutásomat. Majd pár évig edzősködtem is itt, illetve Gárdonyban.

– Melyik klubban érezte magát a legjobban, illetve kik voltak a legkedvesebb játékostársai, edzői?

– A ‚90-es évek végén a Podravkában remek hangulatú társaságba kerültem. Szilágyi Katalinnal és Kökény Beával játszottam a legszívesebben. A mesterek közül pedig Uzsoki Lászlótól és Németh Andrástól tanultam a legtöbbet.

– Figyeli a maiakat?

– Követem a válogatott és a klubok eredményeit is. És utóbbiak közül a Fradit helyezem előtérbe.

– Napjainkban mivel foglalkozik?

– Törökbálinton élek, édesanyám a fővárosba költözött, Nagykanizsával az ő testvérei, illetve a bennem elevenen élő emlékek jelentik a kapcsolatot. Egyéni vállalkozóként ténykedek, de főleg 12 éves lányom nevelése tölti ki az időmet. Ő több sportágat is kipróbált, de kevés kitartással, a nyelvekhez viszont jó érzéke van.