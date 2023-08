- A nagykanizsai Péterfy-iskola sportosztályába jártam, Pusztai Laci bácsi osztályába - emlékezett vissza a kezdetekre Zsuzsanna. - A tanár úr invitálására kezdtem el atletizálni, az Olajbányász pályára jártam edzeni, majd persze versenyekre is eljutottam. Ekkor olyan 11 éves lehettem, aztán elkezdődött a gátfutás, ami nem ment és nem is szerettem. Akkor úgy döntöttem, befejezem a futást, de a tanár bácsi biztatott, hogy ne hagyjam abba a sportot. Ráadásul ez azt is jelentette volna, hogy átkerülök egy másik osztályba. Épp ez után érkezett Kovács Magdolna Hugi néni a Kanizsai Diák Kosárlabda Klub edzője a suliba, hogy játékosokat toborozzon. Lelkesen jelentkeztem, hogy erre a pár évre, amíg az általános iskolába járok, jó lesz ez a csapatsport.

Zsuzsanna 13 évesen kezdte látogatni a kosárlabdaedzéseket, jó csapat alakult ki, az idősebbekkel jól megértették magukat, s persze az edzői stáb, Gábor Erzsébet és Kovács Magdolna igyekeztek mindenki erősségeit kihozni. Olyan jó csapattársakat ismert meg, mint Zsovár Orsolya, Tálosi Zsófia, Mátyás Ildikó, akikkel máig jó a kapcsolata.

Nagykanizsán szerette meg a kosárlabdázást

Fotó: ZH-Archívum

- A legemlékezetesebb kanizsai sztori is ebből az időszakból való, amikor megnyertük a kadet országos bajnokságot - folytatta. - Ez egy örök emlék marad, az 1998-99-es szezonban történt, amikor Kecskeméten a fővárosi BSE csapatával találkoztunk. Azzal, hogy Kanizsán megszerettem a kosárlabdát, elindulhattam egy kivételes útra, melyért máig hálás vagyok. Az azt követő idényt már Sopronban kezdtem, 15 évesen. Ezen az országos bajnokságon fedeztek fel, Török Zoltán a soproni stábbal eljött a szüleimhez és elkértek. Akkoriban vékonyka voltam és 185 centiméter lehetett a magasságom, amihez még egy-két centit nőttem. Már akkor az élvonal mellett az Euroliga-meccsekre is elvittek, szoktam a miliőt, de játéklehetőséget nem nagyon kaptam. Persze felgyorsult minden, a saját korosztályomban játszottam és eggyel feljebb, valamint a B csoportban. 19 éves lehettem, amikor a Sopron elindított Zalaegerszegen egy fiókcsapatot sok fiatallal, a megyeszékhelyiek jogán az NB I. A csoportban. A gárda vezetőedzője Székely Norbert lett. Ezeken a meccseken 30-35 perceket játszhattam, s a következő idénytől immár valóban Sopronban a 3-as poszton általában kezdőként számítottak a játékomra az Euroliga-meccseken is. Abból az időszakból is van egy olyan meccs, amire szívesen emlékszem, amikor 2007-ben háromszoros hosszabbítás után győztük le a Pécset.

Zsuzsanna Székely Norberttel a megyeszékhelyi tartózkodás alatt kezdett el ismerkedni, majd kialakult a szerelem. Mára pedig elmondhatják, 13 éve élnek boldog házasságban. Két gyermekük született, Lia 13, Bálint 8 éves. Székely Norbert kosárlabda-vezetőedző. Klubedzőként magyar bajnok, kupagyőztes, Euroliga döntős. Szövetségi kapitányként Európa-bajnoki ezüstérmes az U20-as válogatottal. Jelenleg a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Fotó: ZH-Archívum

- Tíz évet szerepeltem a Sopron csapatában, élveztem minden pillanatát, az Euroliga szereplésekkel együtt - folytatta. - Viszont úgy döntöttem, hogy a lécet eggyel lejjebb rakom és az Európa Kupa-sorozatban szereplő bécsi Flying Foxes SVS Post Basketballnál játszom, ahol négy jó évet töltöttem. Bálint születését követően felköltöztünk Budapestre, majd 2016-ban az MTK gárdájához igazoltam három évre, ezután Ajkára mentem B csoportba, hogy segítsek nekik feljutni a magasabb osztályba. Ez sajnos már nem jött össze, mert a Covid véget vetett az álmainknak. Aztán több mint egy éve befejeztem az aktív pályafutásomat. Bár nem teljesen, mert lehetséges, hogy a szenior korcsoportban még játszhatok, hiszen tegnap ünnepeltem a 40. születésnapomat. Sok kitartással, szorgalommal és a sportág iránti alázattal ebből a véletlen választásból 25 éves sportkarrier alakult.

Pedagógia és pszichológia szakon végzett az egyetemen, mely után gyerekeket tanított kosárlabdázni. Jelenleg gyógy- és sportmasszőrként dolgozik a fővárosban.

