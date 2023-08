Négy napon át zajlottak az úszók ifjúsági bajnokságának versenyei Debrecenben, ahol a lányoknál a 2006-ban vagy korábban születettek, a fiúknál a 2005-ben született és fiatalabb versenyzők indulhattak. A Zalaco- ZÚK öt sportolóval képviseltette magát a nyári utolsó korosztályos országos bajnokságon, így Nett Vivien (2006), Scheffer Eszter (2007), valamint Nagy Napsugár, Németh Luca és Paksa Borbála (ők 2008-s születésűek) álltak rajthoz.

Nett Vivien a saját korosztályában indult, s ahogy az ő esetében lenni szokott, ezúttal is érmes helyezésekkel zárta a sorozatot: 800 m gyorson ezüstérmet (8:52,40), 1500 méteren pedig bronzérmet (16:57,14) nyert. Ugyanő 400 m gyorson (4:20,85) és 400 m vegyesúszásban (4:59,37) a pontszerző 6., illetve 7. helyezéseket szerezte meg.

Scheffer Eszter – szintén ifjúsági versenyzőként – öt versenyszámban indult és mindegyikben az első 16 között zárt. 200 m vegyes: 2:26,14, 13. hely, 50 m hát: 31,52, 12. hely, 100 m hát:. 1:06,35, 12. hely, 400 m vegyes: 5:10,27, 10. hely, 200 m háton (2:22,63) a 8., pontszerző helyre küzdötte fel magát.

A többiek serdülő korosztályú úszóként „felfelé versenyeztek”. Nagy Napsugárnak mindez olyannyira sikeres lett, hogy 800 m gyorson az ifjúságiak között is országos bajnoki címét szerzett 8:46,27 perces időeredményévvel. Nagy Napsugár ezen túl 1500 méteren (16:44,80) ezüstöt, 400 méter gyorson (4:16,94) pedig bronzérmet szerzett - mindhárom úszás időeredménye új megyecsúcsot is jelent. Németh Luca és Paksa Borbála pedig 4-4 versenyszámban állt rajthoz, és állt helyt ügyesen versenyezve az idősebbek között. A ZÚK úszóit Horváth Csaba edző készítette fel.

A Keszthelyi Kiscápák SE csapatából Tóth Luca vett részt az ifjúsági ob-n, akinek nem könnyítette meg a döntőbe jutási esélyeit, hogy a fiatalabb korosztály legjobbjai is indultak. A Balaton-partiak tehetsége így is helytállt a nívós mezőnyben. Az 50 méteres pillangóúszásban (28,77) és 50 m gyorson (27,14) is a 9. helyen végzett (saját évjáratában ezek érmes helyezést jelentettek volna). A 100 méteres pillangóúszásban (1:03,49) Csala Tamás tanítványa a 10. helyen zárt. Valamennyi időeredménye egyben új egyéni csúcs is, azaz a legjobbját nyújtotta a keszthelyi úszó.