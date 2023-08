A szezonban eddig lejátszott négy mérkőzésen egy győzelmet szerzett a ZTE FC, mely a megszerzett három pontjával a tabella 10. helyét foglalja el. A héten pedig több alkalommal is témát szolgáltatott a sajtónak az egerszegi csapat.

Előbb Tajti Mátyás Újpestre igazolásának híre röppent fel, és ez a transzfer továbbra is folyamatban van, azaz a két klub élő kapcsolatban áll az ügyben. Csütörtökön pedig Mocsi Attila következett, aki repülőre szállt, hiszen a török élvonalban szereplő Rizespor vetette ki a hálóját a zalaiak válogatottkeret-tag védőjére. Mocsi a pénteki napot a fekete-tengeri városban töltötte: orvosi vizsgálaton esett át, majd hivatalossá vált az eligazolása. A játékos piaci értékét 750 ezer euróra becsüli a transfermarkt.com szakportál, vélhetően ezt az összeget (vagy ennél esetleg valamivel többet…) a ZTE FC meg is kapta az ügylet során.

Még az átigazolás hivatalos bejelentése előtt beszéltünk Boér Gáborral, a ZTE FC vezetőedzőjével, aki így kommentálta játékosa távozását.

– A klubunk filozófiája, hogy fiatal játékosokat igazol és épít fel – mondta a szakvezető. – Mocsi Attila esetében az elmúlt negyvennyolc órában gyorsultak fel az események. A csapatnál mindenki pozitívan fogadta a hírt, hiszen ez is mutatja, hogy ha kedvező ajánlat érkezik, bárki előtt ott van a lehetőség a feljebb lépésre. Ez számunkra nem egy gyászhír, hanem visszaigazolása annak, hogy van lehetőség innen is magasabb szintre lépni. Mocsi nem ingyen igazol el, hanem a klubnak is bevételt hoz. A belső védő posztján pedig amúgy is terveztük még az erősítést ezen a nyáron.

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója kijelentette lapunknak: nagyon intenzív napok előtt állnak, hiszen szeptember elejéig tart az átigazolási időszak. Tajti Mátyás esetleges távozását nem cáfolta a sportvezető, az újpesti Yohan Croizet lehetséges érkezése kapcsán pedig ez is benne van a pakliban… És természetesen további érkezők is lehetnek még, hiszen Mocsi helyére is igazolni kell.

Arra a kérdésre, hogy Tajti Mátyás benne lesz-e a ZTE FC szombati meccskeretében, Boér Gábor így reagált: miért ne lenne benne? Bár hozzátehetjük: ha az esti kezdésig megállapodás születik az ügyben, az nyilván új helyzetet teremt. A ZTE FC szakvezetője egyébként mindettől eltekintve is nehéz meccsre számít, hiszen az Újpestnek és csapatának is fontos lenne, hogy pontokat szerezzen. A kapu előtti hatékonyságban pedig mindenképpen javulnia kellene a zalai társaságnak.