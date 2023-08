A bakui olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon hatalmas mezőnyök indulnak, és így volt ez a női 10 m-es légpisztolyos számban is. A 118 induló miatt a mezőny két részletben lőtt az alapversenyben, az első körben a magyarok közül Fábián Sára l 578 körrel a csoport harmadik helyén állt, ami szinte biztos döntőt ígért számára és kvótaszerzési esélyt.

A második csoportban következett a keszthelyiek tokiói olimpikonja, Major Veronika, aki szintén harcol a párizsi kvótáért. Aztán az első sorozatban egy gyengébb eredmény következett (94 kör) és innentől már nagyon izgulni kellett, hogy végül ezt a hátrányt le tudja-e dolgozni. Onnantól a rendkívül kiélezett mezőnyben megjósolhatatlan volt a végkimenet, de Major javult és végül 576 körrel zárt, ami megegyezett a nyolcadik dél-koreai Kim Bo Mi eredményével, de az ázsiai lövőnek - és a kilencedik osztrák Sylvia Steinernek - több belső tízese volt. Major Veronika így a 10. helyen végzett az alapversenyben. A csapatversenyt a Major Veronika, Jákó Mieriam, Fábián Sára trió 1726 körrel zárta, amivel ezüstérmet nyert. A győztes kínaiaktól mindössze két körrel maradtak el Fábiánék, míg a bronzérmes irániakat kettővel előzték meg.

- A csapatban nagyon bíztam előzetesen is, mert nagyon erős ez a hármas. Nagyon boldog vagyok, hogy ezüstérmesek lettünk - idézte Major Veronikát a magyar szövetség honlapja. - Az egyéniben maradt bennem egy kis hiányérzet, hiszen csak belső tízesekkel szorultam ki a fináléból. A verseny előtt mindenképpen bizonyítani akartam, hogy a legjobbak között vagyok. Ez végül is sikerült, hiszen tizedik lettem a 118 fős mezőnyben. Most már a sportpisztolyra koncentrálok.

Az egyéni döntőben két olyan pisztolyos - a görög Anna Korakaki és a német Doreen Vennekamp - jutott be, akinek van már kvótája. Fábián Sárának a többiek közül elég lett volna egyet megelőznie a négy kiosztásra váró párizsi hely egyikéért. Amit bőven túlteljesített, hiszen Fábián Sára a negyedik helyen végzett, ezzel párizsi kvótát szerzett női légpisztolyban. A világbajnoki címet a kínai Csiang Zsan-hszin szerezte meg.