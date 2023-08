Dunaújváros FC–FC Nagykanizsa 0-5 (0-2)

Dunaújváros, 200 néző. Jv.: Horváth T.

FC Nagykanizsa: Kálovits – Szabó P. (Kovalovszki, 78.), Bence Sz., Szanyi, Varga D. – Szilágyi, Szökrönyös (Pintér, 78.), Godzsajev (Józsa, 86.) – Kondor (Fehér B., 68.), Kalafat (János N., 68.), Lőrincz B. Megbízott edző: Bene Gábor.

Gólszerzők: Lőrincz B. (25., 43., 75. - 11-esből), Pintér D. (82.), Fehér B. (89.).

Eleve esélyesként érkezett Dunaújvárosba az FC Nagykanizsa együttese és a találkozó elejétől mindezt éreztette is. Az első találatra a 25. percig kellett várni, amikor Lőrincz B. keresztpasszát követően Szabó P. jobb oldali beadása után tökéletes ütemben érkezett az ötös vonalára a legutóbbi NB III-as gólkirály és a levegőből határozottan helyezett a bal alsó sarokba, 0-1. Azaz, Lőrincz Bence megszerezte a vezetést, majd a 43. percben Szilágyitól kapott jó labdát, szépen lépett be a 16-oson belülre és 14 méterről okosan, a jobb alsó sarokba helyezett. A második félidőben is maradt főszereplő Lőrincz Bence. A 75. percben tizenegyest harcolt ki, a megítélt büntetőt ő lőtte a kapuba. Klasszikus mesterhármast ért el a kanizsai támadó, hogy a 82. percben kiosszon egy gólpasszt Pintér Dávidnak, aki a 16-os vonaláról nyesett a kapu jobb oldalába. Ezzel még nem volt vége, a végeredményt a 89. percben Fehér Barnabás állította be egy szép támadás végén.

Az FC Nagykanizsa tehát 5-0-ra nyert idegenben, és megszerezte a szezon első sikerét is. A találkozó hőse egyértelműen Lőrincz Bence volt, de mindenképpen ki kell emelni, hogy két cserejátékos is betalált. Gombos Zsolt vezetőedző két mérkőzésre szóló eltiltása miatt nem ülhetett a kispadon, az összecsapáson Bene Gábor irányított, de a találkozó után a lelátón helyet foglaló vezetőedzőt kérdeztük a látottakról.

– Magabiztos győzelmet arattunk, a csapat mindent megtett a győzelemért – mondta Gombos Zsolt. – Az első sikerünk ez és nagyon kellett a két döntetlent után. Ez volt a mi énünk a hozzáállás terén is. Lőrincz Bence extra teljesítményt nyújtott második számú csapatkapitányként is, hiszen most Kovalovszki Máté a kispadon kezdett. Örülök a két cserejátékos góljának, Pintér Dávid a Ferencváros második együttesétől érkezett, és Fehér Barnabás is határozott volt, amikor helyzetbe került.