Nos, ha ebből indulunk ki és a múlt heti 5-0-s dunaújvárosi sikerből, akkor az FC Nagykanizsa NB III. Délnyugati csoportjában szereplő csapata szombaton (17.30) a Mohácsi TE ellen újra győzelemre számíthat, de persze előre ilyet nem lehet kijelenteni... Mindenesetre az esély a kanizsai oldalon van. Lőrincz Bence, az FC Nagykanizsa játékosa legutóbbi szezonban 29 találatot szerzett, amivel az NB III-as mezőny legeredményesebb játékosa volt. A nyáron NB II-es együtteseknél is járt próbajátékon, emiatt kevesebbet szerepelt a felkészülési mérkőzéseken. Végül maradt a Nagykanizsa kötelékében, de az első két bajnoki találkozón nem volt a kezdőcsapatban.

Ám, mennyire várta már a gólokat?

-Hogyne vártam volna, hiszen az első két meccsen nem kezdtem, Dunaújvárosban viszont igen és úgy léptem pályára, hogy jöjjenek végre már a gólok - mondta el, amikor megkerestük Lőrincz Bencét. - A gólkirályi cím persze adott önbizalmat, meg elvárást is magam felé. Nem szeretném ugyanis, hogy egy remek szezon után ne rukkoljak ki valami hasonlóval. Mondhatnám, az a célom, hogy a múltkori 29 gólt ebben a szezonban túlszárnyaljam, de ez azért nem annyira egyszerű. Az elmúlt szezonban azt szerettem volna, ha meglesz a húsz találat, ami az Érd elleni meccsen jött össze, onnantól pedig úgy voltam vele, jöjjenek az újabbak, amennyi benne lesz még...

A nyáron a Siófok és a Kozármisleny NB II-es csapatainál járt próbajátékon Lőrincz Bence. A nagykanizsai klub nem gördített volna akadályt a távozása elé, de persze sajnálták is volna, végül maradt a dél-zalaiaknál. Azt kérdeztük tőle, nem csalódott-e, hogy nem sikerült eggyel feljebb lépnie?

-Mint mindenkinek és minden sportolónak, így egy futballistának is az a célja, hogy ha lehet, minél magasabb szintre lépjen, és így vagyok ezzel én is - ismerte el Lőrinc Bence. -Ezért dolgozunk, ez a cél. Kipróbáltam magam két második ligás klubnál, de voltak nehezítő körülmények, ami miatt nem jött össze az osztályváltás. Viszont nem is teljesen csalódottan tértem vissza Nagykanizsára, hanem egyfajta bizonyítási vággyal. Szeretném azt bizonyítani, hogy nem csak kicsúszott volt a múlt bajnokságbeli teljesítményem és nem a véletlen műve volt az a huszonkilenc gól. Most már csak erre a szezonra koncentrálok és arra, hogy megnyerjük a Délnyugati csoport küzdelmét, ami lehetőséget adna megharcolni az NB II-be jutásért. Szombaton az újonc Mohács érkezik hozzánk, hasonló ellenfél lesz, mint legutóbb a Dunaújváros. Lehet, hogy az első gólig nehéz meccs elé nézünk, de bízom benne, hogy meglesz az a találat, és újabb győzelemmel folytatjuk a bajnokságot.

A másik zalai NB III-as csapat, a ZTE FC II. együttese szintén szombaton lép pályára, de az Északnyugati csoportban. Az egerszegiek a csoport egyik favoritjához, a Veszprém csapatának vendégei lesznek méghozzá Pápán, hiszen a veszprémi stadionban még felújítási munkák zajlanak.