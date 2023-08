A SKIF (Shotokan Karate International Federation) világbajnokságon az egerszegi versenyző junior egyéni formagyakorlatban, csapat formagyakorlatban és junior küzdelemben indult. Lőcsei Fanni Lili formagyakorlatban kihozta magából maximumot, hiszen az elődöntőben és a középdöntőben négy ellenfelét verte a maximális 5-0-s bírói döntéssel. A döntőben nagyon magas pontszámmal egy belga versenyzővel holtversenyben az első helyen végeztek. Az elsőségről végül az alapján döntöttek, hogy megnézték a legmagasabb és a legkisebb pontok közötti különbséget. Ez alapján a belga versenyző egytized ponttal jobbnak bizonyult, így végül Lőcsei Fanni Lili a második helyen végzett a nagyon erős mezőnyben.

Ugyanő tagja volt a magyar csapatnak is, amely csapat formagyakorlatban a döntőbe jutott és a harmadik helyen végzett. Kumitében is nagyon szépen szerepelt, három nyert mérkőzés után viszont minimális különbséggel kiesett. Lőcsei Fanni Lili így is remek teljesítményt nyújtott, minden számban megállta a helyét. Az eredményesség terén Magyarország összesítésben a harmadik helyen zárt, Japán és Olaszország után.

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület pedig elégedett lehet, hiszen versenyzője folytatta a klub korábbi szép hagyományait, idén szerezte meg első fekete övét. Szeptembertől indul a hazai versenyszezon is, és a ZSKE sportolói készülnek rá, valamint várják csapatukba a karatézni vágyókat.