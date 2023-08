Maradva még egy kicsit a MOL Magyar Kupánál. Mint megírtuk, az FC Nagykanizsa megye egyes ellenfelet kapott a Mezőörs személyében, és mielőtt még a szerdai ellenfélről esne szó, azt kérdeztük Gombos Zsolt vezetőedzőtől, mennyire elégedett a hétfő esti sorsolással.

- Alapvetően kedvezőnek ítélem meg, hogy egy megyei bajnokságban szereplő csapatot kaptunk, de ettől még nem lehetünk nyugodtak - válaszolta az FC Nagykanizsa vezetőedzője. - Ellenfelünk keretét olyan játékosok alkotják, akik rutinosak és ismert játékosok, hogy csak Vayer Gábor és Debreceni András nevét említsem. Egészen biztosan jó kis csapat a Mezőörs, de nekünk ellenük csakis a továbbjutás lehet a célunk.

Aztán gyorsan "váltott" is a szakvezető, mondván, egyelőre más feladatok állnak csapata előtt, és akad sérülés is a keretben, ami nem jött jól.

- Most csak az elkövetkező feladatokra összepontosítunk, hiszen három kemény meccs vár ránk a kupatalálkozóig, sorrendben a Kaposvár, az Érd és a Szentlőrinc által, melyek a Délnyugati csoportban meghatározó együttesek - mondta Gombos Zsolt. - A legtöbbet szeretnénk ezekből kihozni, ám sajnos megint van egy sérülés, ami nem jött jól. Korábban Szilágyi Adrián és Kalafat Álmos fejelt össze edzésen, akikhez mentőt kellett hívni és összevarrták a fejbőrüket. Szilágyi már edzhet, és edzett Kalafat is, csakhogy a múlt héten edzésen kifordult a térdkalácsa és a szalagjai sérültek. Több hónapos kihagyás vár rá, egyelőre hazautazott és Törökországban műtik meg. Viszont a csapat jó állapotban van, kicsit rendet kellett tenni a fejekben, de már a hét végi kupameccsen is látszott, hogy jobb szellemű a társaság. Örömteli, hogy az utánpótlásból felhozott Horváth Kornél a bólyi kupameccsen végig játszott, ráadásul jól. Bizonyította, hogy a saját utánpótlásból is lehet számítani játékosokra és marad is az első csapatnál.

Az NB III. Északnyugati csoportjában a ZTE FC II. hazai pályán szerepel, a Kelen SC-t látja vendégül. Hétközi fordulóról lévén szó, Koller Zoltán vezetőedző várhatóan számolhat az első csapat keretéből olyan labdarúgók szerepeltetésére, akik kevesebb lehetőséget kaptak. Az egerszegi fiataloknak eddig 3 pontjuk van, a Kelen SC-nek 9, de a szakvezető szerint most még nem érdemes csak ebből kiindulni.

-Egyelőre négy fordulón jutott túl a mezőny, mi például nagyon erős ellenfelekkel játszhattunk. A valós erőviszonyokról pár forduló után többet látunk majd, de szerdán idehaza szeretnénk eredményesek lenni - mondta Koller Zoltán.